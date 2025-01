Champions League, De Siervo gufa le italiane: “Secondo posto del ranking Uefa da evitare”

L’a.d. della Lega Calcio controcorrente sul cammino delle squadre della serie A in Europa: “La coppa sottrarrà risorse al nostro campionato”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Serie A ha portato 4 squadre alla seconda fase della Champions League, ma ciò non rappresenta necessariamente un risultato positivo per il nostro movimento: lo dice l’a.d. della Lega Calcio Luigi De Siervo che in un convengo ha spiegato che il secondo posto della serie A nel ranking Uefa potrebbe rappresentare un boomerang per il nostro movimento.

Champions, De Siervo controcorrente sulle italiane

Il fatto che Inter, Atalanta, Milan e Juventus abbiano superato il girone unico della nuova Champions League non rappresenta un fattore positivo per la Serie A. Lo sostiene Luigi De Siervo, a.d. della Lega Calcio, che oggi ha spiegato come l’eventualità che il campionato italiano raggiunga il secondo posto del ranking Uefa, confermando la qualificazione di 5 squadre alla prossima Champions, possa alla fine arrecare un danno alle nostre società sportive.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per De Siervo secondo posto del ranking Uefa da evitare

“La verità è che la Serie A perderà valore nel tempo se la Champions League e le coppe diventeranno più ricche” ha dichiarato De Siervo, sorprendendo la platea del convegno “Calciomercato: un’opportunità per i club e per la Football Industry” organizzato all’hotel Sheraton a Milano durante il calciomercato.

“Paradossalmente – ha proseguito l’a.d. della Lega Calcio -, chi fa il nostro lavoro, deve sperare che non ci sia il secondo posto nel ranking. Parlo dal lato economico, non sportivo”. Il motivo per De Siervo è chiaro: “Più la Champions cresce, più crescono spettatori che in passato guardavano i campionati nazionali. Il miliardo in più che l’Uefa intende fare sarà drenato dai broadcaster dei campionati”.

De Siervo equipara Champions e SuperLega

Per De Siervo, dunque, più pubblico acquisisce la nuova Champions League, più ne perde la Serie A, già in affanno quando si tratta di vendere i propri diritti tv. Di fatto, che si tratti di Champions o della nuova temutissima SuperLega, un campionato di livello internazionale con un numero maggiore di partite rischia di mettere in pericolo la sopravvivenza della serie A e degli altri campionati nazionali.

“È un tema che tanti giornalisti non sottolineano: continuano a definire un grande successo la partecipazione di più squadre italiane alla Champions – ha concluso De Siervo -. È il contrario. Resta il giudizio meritorio verso la Uefa per il lavoro meritorio fatto sulla nuova Champions, che però sui campionati nazionali ha lo stesso effetto della Super League. E la Uefa può farlo perché ha un rapporto stretto con l’Eca, guidato sempre dalle solite 15 squadre”.