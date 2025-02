Udinese, assalto al treno con i tifosi del Venezia: terrore a Basiliano con l'aiuto dei sostenitori del Salisburgo

Un vero e proprio agguato quello consumatosi a Basiliano, nella zona di Udine, teatro degli scontri tra gli ultrà dell'Udinese (con la collaborazione dei gemellati del Salisburgo) e quelli del Venezia presenti sul convoglio

Una rivalità storica, quella tra Udinese e Venezia, che oggi ha messo in scena un nuovo capitolo degli scontri tra le due tifoserie. In coda al match al Bluenergy Stadium valido per la 23esima giornata, si è consumato un episodio che, piaccia o meno, rappresenta purtroppo una delle facce del prisma del calcio.

L’agguato al treno dei tifosi del Venezia da parte dei rivali dell’Udinese

I fatti sono avvenuti presso la stazione di Basiliano, nella zona di Udine. Dopo la fine della partita finita 3-2 per i padroni di casa, i tifosi lagunari (scortati dalla polizia) sono saliti sul treno per tornare in Veneto.

Ma verso le 18:09 un gruppo di sostenitori della squadra friulana, sulla cinquantina, in collaborazione con un nutrito drappello di tifosi del Salisburgo (i gruppi ultras delle rispettive squadre sono unite da un gemellaggio che dura da più di vent’anni), ha assaltato il convoglio.

Il macchinista ha evitato una tragedia

L’agguato si è consumato nel giro di pochi minuti, abbastanza per scatenare il caos. Si parla anche di fuochi accesi sui binari per far fermare il treno e consentire così agli ultras di poter compiere il proprio misfatto. Altre ricostruzioni parlano di un macchinista che ha evitato la tragedia frenando all’ultimo quando si è ritrovato, d’improvviso, la spedizione punitiva dei tifosi armati di bastoni e di armi bianche che aveva tentato di fermare il mezzo.

L’intervento risolutivo della polizia

Il bilancio, al momento, è di quattro feriti: un sostenitore del Venezia e uno austriaco, trasportati in ospedale, e due rappresentanti delle forze di sicurezza, di Udine e del capoluogo veneto, che invece sono stati condotti al pronto soccorso più vicino. A interrompere infatti l’assalto sono state le forze dell’ordine, con un elicottero della Polizia intervenuto in loco. Sono state condotte in Questura sette persone, pare tutte appartenenti alla spedizione punitiva.

Come abbiamo accennato, tra le due tifoserie esiste un’accesa rivalità, che affonda le radici del suo male in episodi che si sono susseguiti negli scorsi anni. Ad esempio gli scontri di Fontanafredda dell’estate del 2002, o più recentemente l’aggressione ai danni dei friulani il 30 ottobre scorso da parte degli ultras veneziani alla stazione Santa Lucia della città lagunare.

Dopo gli scontri, il treno è ripartito alla volta di Venezia. Al momento, da parte delle due società non c’è stato alcun commento ufficiale sulla vicenda.