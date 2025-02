Udinese-Venezia 3-2, pagelle: Bravo al 94' vanifica rimonta Venezia da 0-2, è delirio

Portieri protagonisti in negativo nell'anticipo pomeridiano della 23a giornata. Ecco i top e flop della sfida tra friulani e veneti

Non vinceva una partita in casa da 3 mesi l’Udinese. E ha rischiato anche oggi con il Venezia, nonostante un doppio vantaggio concretizzato nel secondo tempo. Alla fine i friulani riescono a portare via il bottino pieno dalla gara contro gli uomini di Di Francesco. Nel 3-2 finale le reti bianconere sono di Lucca, Lovric e Iker Bravo. Sfortunati gli arancioneroverdi che avevano rimontato con Nicolussi e Gytkjaer fino alla beffa.

Le scelte di Runjaic e Di Francesco

Soltanto tre punti nelle ultime cinque gare per l’Udinese. Runjaic prova a recuperare terreno schierando una formazione iper-offensiva con tre punte di ruolo in campo: oltre all’uomo mercato Lucca ci sono sia Thauvin che Sanchez. Complicata la classifica del Venezia che nel frattempo ha perso pure l’uomo simbolo Pohjanpalo (in tribuna). Al posto del finlandese accanto ad Oristanio c’è Yeboah in attesa di rinforzi dal mercato.

Primo tempo scosso dall’infortunio di Stankovic

La gara si apre con una brutta notizia per Di Francesco: dopo 18 minuti finisce la partita di Stankovic per un infortunio al ginocchio. Al suo posto entra Joronen. Per il resto accade poco nella prima frazione di gara, con le due squadre più preoccupate di non prenderle che di colpire. L’opportunità più importante capita ad Ekkelenkamp con un tiro dalla distanza ben neutralizzato dall’estremo difensore dei lagunari.

Portieri protagonisti nel 3-2 finale

Nella ripresa però l’Udinese parte col botto e trova subito il vantaggio grazie al colpo di testa di Lucca. Pesante in questo caso l’errore di Joronen. Quest’ultimo, non contento, spalanca la sua porta anche al raddoppio di Lovric che firma il 2-0. Il Venezia riesce a riaprire la gara con una punizione di Nicolussi Caviglia. A quel punto il team di Di Francesco ci crede e i cambi aiutano: Gytkjaer segna il pari sfruttando la pessima uscita di Sava. Tutto finito? Neanche per sogno: Iker Bravo sfrutta l’azione individuale di Solet e firma il 3-2 definitivo con lo stadio in delirio.

Top e flop dell’Udinese

Solet 7 Si traveste da Mbappé nell’azione del 3-2 con un assist delizioso per Iker Bravo.

Si traveste da Mbappé nell’azione del 3-2 con un assist delizioso per Iker Bravo. Iker Bravo 7 Ne avevamo un po’ perso le tracce: oggi le abbiamo ritrovate.

Ne avevamo un po’ perso le tracce: oggi le abbiamo ritrovate. Lucca 6,5 Primo tempo sonnacchioso, poi riceve un pallone sulla testa da spingere semplicemente in porta.

Primo tempo sonnacchioso, poi riceve un pallone sulla testa da spingere semplicemente in porta. Lovric 6,5 Non brillante fino al momento del gol. Che poi gli cambia la partita.

Non brillante fino al momento del gol. Che poi gli cambia la partita. Kamara 6,5 Non ha il posto fisso, dato il consueto ballottaggio con Zemura. Però quando gioca spesso determina: anche oggi con l’assist per Lucca. Bene anche difensivamente, l’esempio è la diagonale con chiude su Zerbin.

Non ha il posto fisso, dato il consueto ballottaggio con Zemura. Però quando gioca spesso determina: anche oggi con l’assist per Lucca. Bene anche difensivamente, l’esempio è la diagonale con chiude su Zerbin. Thauvin 6,5 Tutto ruota intorno a te, recitava un vecchio spot televisivo. Il francese catalizza quasi tutti i palloni della squadra.

Tutto ruota intorno a te, recitava un vecchio spot televisivo. Il francese catalizza quasi tutti i palloni della squadra. Payero 5,5 Qualche errore tecnico di troppo per l’argentino.

Qualche errore tecnico di troppo per l’argentino. Sanchez 5 Doveva essere una delle armi dei bianconeri ma non si accende mai.

Doveva essere una delle armi dei bianconeri ma non si accende mai. Sava 4,5 Ci sono errori gravi ed evidenti su entrambi i gol.

Top e flop del Venezia

Gytkjaer 7 Entra e segna, anche in modo fortunoso.

Entra e segna, anche in modo fortunoso. Nicolussi Caviglia 6,5 Le punizioni iniziano a diventare una specialità della casa. Bella quale che infilza Sava.

Le punizioni iniziano a diventare una specialità della casa. Bella quale che infilza Sava. Idzes 6 Il migliore del terzetto difensivo arancioneroverde.

Il migliore del terzetto difensivo arancioneroverde. Oristanio 5 Senza Pohjanpalo le responsabilità aumentano per l’ex Inter. Oggi è un po’ deludente però.

Senza Pohjanpalo le responsabilità aumentano per l’ex Inter. Oggi è un po’ deludente però. Candé 5 Pasticcia in occasione del 2-0 di Lovric ostacolando il portiere. Ma Joronen gliel’aveva chiamata o no?

Pasticcia in occasione del 2-0 di Lovric ostacolando il portiere. Ma Joronen gliel’aveva chiamata o no? Joronen 4,5 L’infortunio di Stankovic lo rispedisce in campo e la combina grossa con un’uscita a vuoto che permette a Lucca di segnare l’1-0. Non bene neppure sul raddoppio.