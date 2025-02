Benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Venezia, gara valida per il turno numero 23 del Campionato di Serie A Enilive.13:59

Ultimi istanti d'attesa al Bluenergy Stadium di Udine, è tempo di Udinese-Venezia! Nel 23^ turno della corrente stagione di A, il calendario chiama al confronto bianconeri ed arancioneroverdi dopo tre mesi dall'ultimo incrocio, nella gara risalente a fine ottobre scorso in cui i veneti si imposero con un rocambolesco 3-2 sui friulani. Momentaneamente, Udinese fisso a 26 punti in 11^ posizione, penultima posizione invece per il Venezia che ha collezionato sinora 16 punti.14:18