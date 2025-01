Udinese, scommesse ci risiamo: Okoye si è fatto ammonire apposta? Indagine sul portiere friulano

Solo tre giorni fa il giocatore del Siviglia Kike Salas è stato arrestato per essersi fatto intenzionalmente ammonire per truccare i risultati

Torna l’incubo delle scommesse nel calcio italiano. Quando la parentesi legata ai vari Fagioli e Tonali sembrava solo una brutta pagina dimenticata ecco che un nuovo caso crea un terremoto in casa Udinese. La Procura di Udine ha messo sotto inchiesta Maduka Okoye, numero uno dei friulani ora fermo ai box per un infortunio al polso per un giallo sospetto che si sarebbe procurato volutamente.

L’ammonizione sospetta risale alla scorsa stagione

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’estremo difensore dell’Udinese avrebbe scommesso sulla sua ammonizione durante Lazio-Udinese dello scorso campionato (11 marzo 2024). Il cartellino giallo, infatti, arrivò al minuto 19′ della ripresa per perdita di tempo in occasione di un rinvio dal fondo. L’accusa nei confronti di Okoye è di truffa. Insieme a lui è stato indagato anche Diego Giordano, 40 anni, titolare della pizzeria Biffi. Un locale frequentato dai giocatori e anche dai dirigenti dell’Udinese.

A rilevare il sospetto è stata la Sisal, attraverso l’algoritmo creato per individuare le anomalie nelle giocate. Da quanto è emerso, infine, potrebbe esserci stato un accordo verbale tra le parti siglato al ristorante, poi finalizzatosi in uno dei punti Sisal della città qualche giorno prima di Lazio-Udinese.

Si cerca nelle chat dei cellulari

Gli indagati sono venuti a conoscenza dell’attività della Procura alla fine di dicembre. Okoye si è affidato all’avvocato Maurizio Conti, mentre Giordano al legale Vincenzo Cinque. La Procura ha dato mandato al personale della questura di Udine di eseguire gli accertamenti necessari. In particolare ci sono state delle perquisizioni negli immobili frequentati dagli indagati alla ricerca delle ricevute delle giocate, ed è stato copiato il contenuto delle chat dei telefoni cellulari per scovare eventuali intese. Chi indaga sta cercando anche di capire se la vicenda abbia coinvolto la criminalità organizzata, se si sia trattato di un caso isolato oppure di un tassello di un puzzle più ampio e diffuso”. I legali di Okoye parlano di fatto ‘totalmente insussistente’.

Il precedente di Kike Salas in Spagna

Tre giorni fa il giocatore del Siviglia Kike Salas è stato arrestato dalla polizia proprio per essersi fatto intenzionalmente ammonire per truccare i risultati delle scommesse sportive. Gli investigatori della polizia sospettano che Salas abbia intenzionalmente cercato di farsi ammonire dagli arbitri per favorire le scommesse fatte da familiari e amici in Spagna. Il difensore 22enne ha ricevuto tre cartellini gialli in questa stagione. Ne ha ottenuti 10 la scorsa stagione nella Liga, di cui sette nelle ultime otto partite della stagione in cui ha giocato