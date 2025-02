Milan, Joao Felix ha già conquistato tutti: il giocatore che Berlusconi avrebbe amato riaccende la speranza tra i tifosi

Il portoghese è già nel cuore dei tifosi rossoneri: gli sono bastati 12 minuti per segnare il primo gol, il popolo milanista già lo ama e sarebbe piaciuto pure al Cavaliere

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Gli sono bastati 12 minuti per accendere i cuori dei tifosi rossoneri, praticamente il tempo che si impiega a cucinare un piatto di pasta o a percorrere, in metro, la tratta che dall’aeroporto di Linate conduce al centro di Milano. Joao Felix ha esordito con il gol (un delizioso lob su Svilar in uscita) che ha definitivamente steso la Roma, prendendosi i meritati applausi: un esordio con i fiocchi, in attesa del debutto in campionato.

Joao Felix, che impatto!

Meglio di così non poteva. Joao Felix ha iniziato a far palpitare i cuori dei tifosi milanisti sin dal giorno in cui è stata svelata la trattativa per averlo in prestito dal Chelsea (affare da 5 milioni, 2 milioni ai blues e gli altri 3 per coprire l’ingaggio). Ma ieri sera, con il gol che ha praticamente chiuso la pratica di Coppa Italia contro la Roma regalando al Milan la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, i battiti cardiaci dei presenti hanno ricevuto un’altra brusca, ma piacevole accelerata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Esordio, gol, vittoria e passaggio del turno: tutto in una sera, per riaccendere la fiammella della speranza e provare a dare un colpo di reni a una stagione iniziata malino, che ha vissuto qualche sussulto (vittoria nel derby all’andata, a fine settembre, lo scacco matto al Real di Ancelotti in Champions, e il trionfo in Supercoppa con tanto di rimonta all’Inter a inizio gennaio) e di tanti bassi.

Il talento di Joao Felix sarebbe piaciuto a Berlusconi

Joao Felix (e anche Gimenez, che gli ha servito l’assist del 3-1) è la scossa che serviva al Milan: via i musi lunghi che hanno caratterizzato la gestione Fonseca, ecco i sorrisi del ragazzo di Viseu, metà sangue brasiliano ereditato dal papà, pagato a peso d’oro dall’Atletico Madrid nell’estate del 2019 (per lui i colchoneros versarono 120 milioni di euro di clausola rescissoria nelle casse del Benfica).

Faccia da bravo ragazzo, sarebbe sicuramente piaciuto a Silvio Berlusconi per quella leggera somiglianza con Ricardo Kaka, che prima di lui ha fatto sognare i tifosi del Milan. Al Cavaliere piacevano i giocatori di talento, quelli in grado con un tocco di palla di far ammattire l’avversario ed emozionare il pubblico. Il primo fu Roberto Donadoni, acquistato nel 1986 dall’Atalanta: ricciolino, viso pulito, giganteggiò nel Milan che vinse tutto con Sacchi e Capello.

Poi fu la volta di Gullit e di Van Basten, diversi tra loro, ma affiatati all’inverosimile: con i due olandesi il Milan compì il definitivo salto di qualità, potendo poi annoverare in rosa talenti del calibro di Dejan Savicevic, il montenegrino prelevato dalla Stella Rossa per 10 miliardi; Manuel Rui Costa, che Berlusconi strappò alla Fiorentina sfruttando le debolezze di Cecchi Gori, e Andriy Shevchenko, la scommessa del 1999, cresciuto con gli allenamenti militari di Lobanovskyi alla Dinamo Kiev, diventato Pallone d’Oro nel 2004. Fino al salto in Sudamerica, con Rivaldo, Ronaldinho, Kakà e Pato.

Joao Felix, tifosi rossoneri impazziti

Per vedere all’opera Joao Felix, subito dopo la chiusura del mercato con il doppio botto (lui e Gimenez), sono stati venduti 12.000 biglietti, per un totale di 60.000 spettatori ad accogliere il debutto del classe 1999, vincitore della Nations League nel 2019 con il suo Portogallo.

Sui social, i commenti a favore dell’ex Chelsea si sprecano. C’è Shevaniana che dice: “Bello svegliarsi e sapere che Joao Felix gioca nella tua squadra”. E tra parentesi aggiunge: “Si vede che veniamo da anni di astinenza da qualità”. Dissing98 commenta: “Il Milan è il contesto ideale per Joao Felix per esprimere finalmente tutte le sue qualità”. C’è chi, come Matija Milan, è certo che l’arrivo di Conceiçao sia servito a portare in rossonero rinforzi di spessore: “Se oggi ci possiamo godere gli acquisti di Joao Felix, Gimenez e Walker è anche grazie alla credibilità di Conceiçao”.

L’utente God Save Christian Eriksen è più sarcastico, ma non si allontana dalla realtà: “Penso al povero Fonseca, a lui avevano dato Emerson Royal, Morata e il redivivo Bennacer, a Conceiçao, Gimenez, Joao Felix e Walker”. Ma c’è anche chi, come H.W.S., non è poi così sicuro che Joao Felix farà bene al Milan: “Ogni debutto fa gol, poi dopo scompare oppure prende gialli, questo è Joao Felix”.

Joao Felix, Leao e la gestione di Conceiçao

Sembrava si respirasse un’aria diversa, ieri, a San Siro. Joao Felix e Gimenez, entrati nella ripresa (il portoghese al posto di Abraham, che intanto aveva spianato la strada per la vittoria), si sono divertiti e hanno fatto divertire il pubblico presente (molto meno quello di fede romanista). Era felice pure Rafa Leao, in barba alla nuova concorrenza in attacco.

L’arrivo del connazionale e del messicano dal Feyenoord lo sgraverà del peso dell’attacco che praticamente ricadeva solo sulle spalle e su quelle di Pulisic, considerata l’anemia realizzativa di Morata. Contro la Roma, Leao – che rimane il titolare della fascia sinistra nel tridente a sostegno dell’unica punta – non ha inciso più di tanto, quasi limitandosi al ruolo di comprimario per scelta. Non basterà, però, alla lunga, a tenersi stretto il posto, con un Felix così.

Il ragazzo arrivato dall’Inghilterra ha bisogno di entrare con calma nei meccanismi di Conceiçao e di accumulare minuti nelle gambe, che al momento sono piuttosto limitati. C’è bisogno di tempo e di prudenza. Poi, appena possibile, complici i tanti impegni stagionali, Felix sarà definitivamente pronto a prendere per mano il Milan e condurlo in “posti” più appropriati al blasone e alle ambizioni del club.