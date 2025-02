Galatasaray, crack Morata: salta la sfida con Mourinho, rischio stagione finita. Campello, silenzio choc sui social

L’ex centravanti del Milan si era fermato nella partita di Europa League contro l’AZ: gli esami clinici hanno evidenziato uno stiramento di 2° grado

La stagione 2024/25 potrebbe essere già finita per Alvaro Morata: l’attaccante ex Milan, ora al Galatasaray, ha rimediato un grave infortunio alla schiena nella partita di giovedì in Europa League contro l’AZ che non solo gli farà saltare il match per il titolo contro il Fenerbahce di José Mourinho, ma rischia di tenerlo fermo fino all’estate. Silenzio sui social della moglie Alice Campello.

Galatasaray, grave infortunio per l’ex Milan Morata

Già vittima di diversi infortuni nei pochi mesi vissuti con la maglia del Milan, Alvaro Morata rischia ora di terminare anzitempo la stagione 2024/25 a causa di un infortunio alla schiena patito nel match di giovedì scorso in Europa League tra il Galatasaray, squadra in cui si è trasferito durante il mercato di gennaio, e l’AZ Alkmaar. Morata aveva disputato tutto l’incontro, vinto dal Gala per 4-1, lasciando il campo solo al 93’. Poi il dolore alla schiena e gli esami clinici, con l’emergere di un problema piuttosto grave.

Galatasaray, Morata salta il big match contro Mourinho

Secondo quanto comunicato dal Galatasaray, infatti, la risonanza magnetica effettuata da Morata ha fatto emergere “uno stiramento di 2° grado nel gruppo muscolare superiore posteriore sinistro”. Ma è la seconda parte della nota del club di Istanbul a fotografare il rischio di stagione finita per Morata: “Il nostro staff medico non ha fornito alcuna data per il suo ritorno in campo”, conclude il Galatasaray.

Morata di sicuro non potrà giocare nel derby con il Fenerbahce di José Mourinho, gara di fondamentale importanza nella corsa al titolo di campione di Turchia, in programma il prossimo 24 febbraio. Ma l’attaccante spagnolo – 4 presenze e 2 gol finora con il club turco – rischia di stare fermo fino al termine della stagione.

Morata, tutti gli infortuni stagionali

Quello rimediato in Europa League non è stato il primo infortunio stagionale di Morata, ma è finora il più grave. Nel corso della sua esperienza al Milan l’attaccante ha accusato un problema muscolare che l’ha tenuto fuori quasi per un mese all’alba della stagione, tra agosto e settembre, e s’è poi fermato in altre due occasioni per fastidi agli adduttori, oltre che per una botta alla testa rimediata a novembre.

Morata infortunato, il silenzio di Alice Campello

Morata non ha commentato sui social quanto accaduto e al momento anche la moglie Alice Campello ha pubblicato alcun post o storia Instagram sulla vicenda, il che rappresenta una novità per l’influencer abituata a seguire passo dopo passo le sue vicende sportive e a supportare il marito nel bene e nel male. Evidentemente l’infortunio patito in Europa League da Morata ha lasciato senza parole anche la Campello.