Morata segna col Galatasaray, poi Mertens simula e l'Adana Demirspor lascia il campo: Alice Campello sconvolta

Turchia, clamoroso nel match della Super Lig a Istanbul: gli ospiti, inviperiti, si ritirano dopo il secondo rigore concesso ai giallorossi. E Osimhen festeggia sotto la curva.

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Istanbul. Cose turche, verrebbe da dire. L’Adana Demirspor ha lasciato il campo in segno di protesta dopo che al Galatasaray, formazione di casa, è stato concesso un secondo calcio di rigore al 25′. Un penalty, per la verità, piuttosto dubbio, assegnato dopo un contatto tra il difensore della formazione di Adana, Semih Guler, e “Ciro” Mertens, l’ex attaccante del Napoli ora in forza alla squadra giallorossa. Dopo alcuni minuti di proteste furibonde, il Demirspor si è ritirato. Partita sospesa sul punteggio di 1-0, con più che prevedibile 3-0 a tavolino a favore di Morata, Osimhen, Mertens e soci.

Turchia: altro gol di Morata per il Galatasaray

Proprio Morata, su calcio di rigore, aveva portato in vantaggio i suoi. Freddissimo dal dischetto l’ex milanista, già a segno alcuni giorni fa per il Galatasaray nella Coppa di Turchia. Nessuna protesta in questa circostanza da parte dell’Adana Demirspor, che invece è andato su tutte le furie al 25′, quando alla squadra di casa è stato concesso un secondo penalty. Più che dubbio, per la verità. Mertens, infatti, ha dato l’impressione di lasciare la gamba volontariamente, in attesa dell’intervento che il difensore ha fatto di tutto per evitare. Niente da fare: rigore concesso dall’arbitro e incredibile “sceneggiata” da parte dei giocatori dell’Adana.

Rigore su Mertens: l’Adana Demirspor si ritira

I giocatori ospiti, infatti, hanno lasciato volontariamente il campo e il match si è chiuso anzitempo, in attesa delle decisioni del giudice sportivo. Nella situazione surreale che si è venuta a creare, spicca il comportamento di un altro ex Napoli, Victor Osimhen che, come se nulla fosse accaduto, è andato a festeggiare sotto la curva dei suoi tifosi, come abitualmente si fa a fine match dopo una vittoria. In Turchia sono roventi le polemiche a proposito di presunti “favori arbitrali” al Galatasaray. Qualche giorno fa a lamentarsi era stato José Mourinho, tecnico del Fenerbahce. E il club giallonero, in lotta proprio col Galatasaray per il titolo, ha commentato duramente l’accaduto con una nota.

Anche Alice in tribuna coi figli nel match sospeso

Altro dettaglio curioso: allo stadio, come documentato da alcune storie su Instagram, c’erano anche Alice Campello, fresca di riappacificazione con Alvaro Morata, e i figli della coppia. La modella e influencer si è mostrata decisamente sorpresa per quanto accaduto: una situazione del genere, probabilmente, non le era mai capitata nel corso di questi anni, sempre vissuti in simbiosi con l’attaccante spagnolo. Nonostante questo “fuori programma”, in ogni caso, l’avventura di Morata e della stessa Alice in Turchia è iniziata alla grande. I due hanno ritrovato intesa e sorrisi. Soprattutto, sono di nuovo più innamorati che mai.