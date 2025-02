Lite Icardi-Mourinho: José vince col Fenerbahce, Galatasaray ko. Morata a secco e Alice preferisce Sanremo

A Istanbul c'è sempre aria di derby: bomber e tecnico si punzecchiano, ma a ridere è José. Serataccia per i giallorossi di Maurito, privi di Osimhen e travolti dall'AZ.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Prima la lite – tamarrissima – a colpi di sfottò sui social e di frecciatine in sala stampa tra Mauro Icardi e José Mourinho. Poi il responso del campo. Anzi dei campi, visto che il duello tra le due big di Istanbul, Galatasaray e Fenerbahce, s’è consumato a distanza. E l’ha vinto lo Special One. Anzi, stravinto. Il Fenerbahce, la squadra del tecnico portoghese, ha infatti travolto 3-0 l’Anderlecht nell’andata dei playoff di Europa League, ipotecando un posto negli ottavi di finale. Il Galatasaray, la squadra di Maurito, fermo ai box per infortunio, è invece affondato in casa dell’AZ Alkmaar: 4-1 per gli olandesi, al ritorno a Istanbul Morata e soci avranno bisogno di un miracolo.

Il dissing tra Maurito e Mou: botta e risposta

Andiamo con ordine e partiamo dal clamoroso e scoppiettante dissing tra Maurito e Mou. Il bomber argentino qualche giorno fa aveva commentato ironicamente sui social quelli che sono stati considerati come dei “piagnistei” dell’allenatore del Fenerbahce per dei presunti favori arbitrali al Galatasaray nella Super Lig turca: “The Crying One”. Il piagnone, per intenderci. In sala stampa è arrivata la replica dell’ex tecnico di Inter e Roma: “Non sono alla sua altezza, sto zitto. Non posso commentare le parole di un GOAT“, acronimo inglese che sta per “il migliore al mondo”. E Icardi, non contento, sui social ha pubblicato un’illustrazione che lo raffigura mezzo uomo e mezzo caprone, simbolo del Galatasaray, tra tutti i trofei vinti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: Mauro Icardi Instagram

Europa League: il Fenerbahce dilaga, il Galatasaray crolla

A ridere a fine serata, però, è stato Mourinho. Lui in Europa molto probabilmente farà strada, Icardi e il Galatasaray no. Perentorio e rassicurante il 3-0 del Fenerbahce all’Anderlecht, griffato dalle marcature di Tadic e Dzeko nel primo tempo e di En-Nesyri nella ripresa. Serata amara, invece, per il Galatasaray. Privi di Osimhen, squalificato, e dello stesso Maurito, infortunato, i giallorossi sono affondati ad Alkmaar contro l’AZ. Di Mijnans il gol del vantaggio olandese, pochi minuti dopo i turchi hanno pareggiato con Sallai, poi l’Alkmaar è tornato avanti grazie a un rigore di Parrott. Il tracollo nella ripresa, dopo l’espulsione di Ayhan. Altre due reti olandesi (di Clasie e Wolfe) e Galatasaray a un passo dall’eliminazione.

Morata stavolta non segna e Alice Campello guarda il Festival

A differenza delle ultime uscite, stavolta Morata non è riuscito a trovare la via del gol, complice anche la serata storta di tutta la squadra. Negativa, ad esempio, pure la prova di un altro “italiano”, Ciro Mertens, sostituito a inizio ripresa. Un ko pesante, che Alice Campello – partner dell’attaccante spagnolo ex Milan – non ha neppure visto in tv. Come documentato da una sua storia Instagram, infatti, la modella e influencer ha preferito…il Festival di Sanremo al rovinoso ko della squadra del marito. Tv sintonizzata sulla Rai e ciotolona di popcorn per Alice, il miglior modo per consolarsi visto il flop di Alvaro in Olanda.