Mourinho e Icardi infuocano Galatasaray-Fenerbahce sui social: la frecciatina di José e la replica piccata di Mauro

Duro scontro sui social in Turchia tra gli ex Inter Mourinho e Icardi: José attacca il Galatasaray e Mauro gli risponde per le rime

Fenerbahce e Galatasaray stanno animando il campionato turco sul campo con una battaglia serrata ai verti della classifica, dove la seconda insegue la prima con sei punti di distacco, e a ravvivare ulteriormente la situazione anche al di fuori del rettangolo di gioco ci stanno pensando due ex interisti oggi leader delle due squadre. Si tratta di José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, e Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, protagonisti di un piccato botta e risposta sui social.

Mourinho attacca il Galatasaray

Tutto parte da José Mourinho, che in seguito all’ultimo turno della Super Lig, ha polemizzato contro i rivali del Galatasaray per dei presunti favori arbitrali nei loro confronti in occasione della sfida vinta di misura contro il Gazianterpspor. Il tutto ovviamente alla maniera mai banale dello Special One, che sul proprio canale Instagram si è complimentato con la nazionale portoghese di pallamano per la conquista della semifinale ai mondiali. Solo che al posto di un’immagine raffigurante la squadra portoghese, Mourinho ha pubblicato uno screenshot di un netto fallo di mano in area di rigore di un giocatore del Galatasaray.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è la prima polemica di Mourinho contro il Galatasaray

Questo non è certo un episodio isolato. Già in passato Mourinho aveva accusato gli arbitri e le istituzioni turche di favorire il Galatasaray, condividendo degli screen sul proprio canale Instagram in cui venivano mostrate le palesi sviste arbitrali. Come fatto per esempio in occasione della sfida di Coppa di Turchia tra Galatasaray e Istanbul Basaksehir, quando ha condiviso un’intervento col piede a martello di un giocatore giallorosso che non è stato nemmeno ammonito per questo questo fallo. Questa volta però a rispondere a José ci ha pensato un altro ex interista.

La replica di Icardi

Mauro Icardi infatti questa volta non ha voluto lasciar correre la frecciatina di Mourinho e gli ha risposto per le rime attraverso una serie di storie Instagram. L’attaccante del Galatasaray, attualmente ai box per infortunio e alle prese con il non semplice divorzio da Wanda Nara, ha pubblicato prima la foto di un libro fittizio con Mourinho in copertina intitolato “The Criyng One” (il piangione) – giocando col soprannome Special One del tecnico – e poi una foto e un video rispettivamente di un fallo di mano non fischiato del Fenerbahce e di un colpo al volto da lui subito durante una sfida alla squadra di José.