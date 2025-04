Nuoto, l'Italia domina in Coppa del Mondo a Ibiza: Filadelli, Verani e Ilario sul podio. Ma Paltrinieri chiude lontano

Dalle acque di Ibiza arrivano tante gioie per i colori azzurri: monopolizzato il podio maschile nella seconda tappa di Coppa del Mondo. Paltrinieri finisce la benzina e chiude 15esimo

C’è tanta Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto di fondo, organizzata sulla celebre Isla Blanca di Ibizia. Ma a sorpresa, nonostante a monopolizzare il podio della gara maschile siano tutti atleti italiani, non c’è posto per Gregorio Paltrinieri: l’olimpionico azzurro chiude addirittura 15esimo la gara che vede trionfare Andrea Filadelli (del gruppo sportivo Marina Militare/Superba) davanti a Dario Verani (esercito/Livorno Acquatics) e Giuseppe Ilario (Fiamme Gialle/CC Napoli). Un risultato certamente non in linea con le attese per Greg, che pure ha provato a forzare il ritmo nel finale, venendo però “rimbalzato” nelle ultime centinaia di metri di gara.

Greg prova a fare selezione, ma paga lo sforzo nel finale

Paltrinieri era chiaramente l’uomo più atteso del contingente italiano, ma ha dovuto fare i conti con le energie che nel finale sono venute meno. Colpa certo di una condizione ancora lontano dal top, ma anche della capacità degli avversari di leggere meglio le fasi conclusive di una gara particolarmente combattuta, dove alla fine i distacchi tra i migliori sono stati decisamente minimi.

Filadelli ha vinto con il tempo di un’ora, 50 minuti, 30 secondi e 9 decimi, liberandosi nelle ultime bracciate di Verani (che ha chiuso a tre secondi) e Ilario, un secondo dietro al connazionale. Filadelli, figlio d’arte (sua mamma Monica Ferraris è stata ex pallanuotista in Serie A1 negli anni ’90), ha così ottenuto il primo successo in una tappa di Coppa del Mondo, dopo che lo scorso anno a Setubal aveva concluso al secondo posto. Grazie a questa vittoria si porta anche in testa alla classifica generale del circuito di Coppa del Mondo con 1.250 punti.

Detto del podio tutto italiano, in top ten trovano posto anche Marcello Guidi (sesto a 7 secondi da Filadelli) e Vincenzo Caso, decimo assoluto a 7 secondi e 6 decimi. Paltrinieri, dopo aver provato a sgranare il gruppo ai 900 metri dall’arrivo, s’è dovuto accontentare appunto della 15esima piazza, distanziato di una quindicina di secondi. Anche l’olimpionico ungherese Kristof Rasovsky, tra i favoriti della gara e in testa per lunghi tratti, alla fine ha ceduto e ha chiuso soltanto ottavo.

Nella gara femminile Taddeucci chiude settima

Nella gara femminile, dove l’Italia calava una carta importante con Ginevra Taddeucci (seconda classificata nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo a Soma Bay), l’italiana ha dovuto cedere il passo nelle battute conclusive, chiudendo al settimo posto a una decina di secondi dalla vincitrice, cioè la spagnola Angela Martinez Guillen, che piazza un bell’assolo a due terzi di gara e saluta tutta la compagnia. Secondo posto per la tedesca Rieder, terno per l’ungherese Fabian.

Domani si torna in acqua con il nuovo format della 3km knock-out sprint, una sorta di staffetta 2.0, nel quale l’Italia tanto al maschile che al femminile avrà belle carte da giocare.