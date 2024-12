Paltrinieri ha deciso: andrà avanti fino a Los Angeles 2028. Ma prima vuol conoscere Sinner

Il nuotatore di Carpi ha spiegato di aver deciso di proseguire la sua carriera fino alla prossima Olimpiade californiana. Prima però vorrebbe conoscere Jannik.

Ci sarà ancora un’olimpiade nell’orizzonte di Gregorio Paltrinieri: il nuotatore emiliano ha infatti annunciato di voler proseguire la sua avventura ad alto livello fino a Los Angeles 2028, ponendo l’edizione californiana a cinque cerchi come il punto d’arrivo della sua carriera che vanta già 5 medaglie olimpiche e 22 mondiali. A LA28 Paltrinieri avrà 34 anni, ma dopo aver seminato qualche dubbio nel recente passato sembrerebbe essersi convinto a volersi concedere un ultimo giro di giostra.

Prossimo obiettivo: conoscere Jannik Sinner

La confessione di Greg, fidanzato con Rossella Fiamingo (protagonista della scherma azzurra, anche lei medagliata a Parigi 2024), è stata concessa in esclusiva a La Repubblica. Oltre al desiderio di proseguire fino a Los Angeles, il nuotatore originario di Carpi ha spiegato che gli piacerebbe tanto conoscere Jannik Sinner, al momento (per meriti conseguiti sul campo) l’atleta sportivo italiano di riferimento, così come di non essere così “pressato” all’idea di convolare a giuste nozze con la sua bella Rossella, con la quale s’è fidanzato tre anni fa, di ritorno dai giochi olimpici di Tokyo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In aggiornamento