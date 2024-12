Mondiali di nuoto, Ceccon e Martinenghi i grandi assenti a Budapest: l’Italia si affida a Pilato e alla promessa Curtis

A quattro mesi di distanza dalle Olimpiadi di Parigi si ricomincia a fare sul serio nel mondo del nuoto con i Mondiali in vasca corta di Budapest: tanti assenti in Ungheria, l’Italia punta sulle ragazze

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mondiali in vasca corta a distanza di soli quattro mesi dalle Olimpiadi di Parigi. Quella di Budapest sarà un’edizione che servirà a molti per cominciare a tracciare la strada in vista della stagione 2025 e soprattutto con lo sguardo rivolto ai campionati iridati di Singapore. L’Italia arriva all’appuntamento con tanti assenti soprattutto nella squadra maschile e con le speranze di medaglia che arrivano soprattutto dalle ragazze.

Ceccon, Martinenghi e Paltrinieri: i grandi assenti

L’assenza di Gregorio Paltrinieri dai Mondiali in corta di Budapest non stupisce di certo. Il veterano azzurro, dopo le Olimpiadi di Parigi, ha deciso di prendersi un momento di stop anche in virtù dell’infortunio con cui ha lasciato la capitale francese. In Ungheria non ci sarà Thomas Ceccon che da tempo ha annunciato la volontà di fare un profondo cambiamento nella sua preparazione e volerà in Australia per provare dei nuovi metodi di allenamento. Discorso simile quello che riguarda Nicolò Martinenghi, anche lui ha scelto la soluzione di un cambiamento ma rimanendo in Italia. Il lombardo ha chiuso il sodalizio con l’allenatore Marco Pedoja ed è pronto a intraprendere un nuovo percorso insieme Matteo Giunta, marito ed ex tecnico di Federica Pellegrini.

L’Italia si affida alle ragazze

Simona Quadarella arriva all’appuntamento iridato con la voglia di andare a prendersi qualcosa che manca ancora nel suo incredibile palmares: l’oro in vasca corta. L’azzurra ha centrato due volto il podio nella vasca più corta nel 2018 e nel 2021 (argento e bronzo) e in entrambe le circostanze negli 800. Ora va a caccia del bersaglio grosso. La punta di diamante della spedizione azzurra è Benedetta Pilato che anche agli Assoluti ha dimostrato una buona condizione e scenderà in acqua sia ne 50 che nei 100 rana contro la favorita cinese Tang. Ma grande attenzione ci sarà sulla stella nascente di Sara Curtis che nello stile libero vuole farsi un nome. La 18enne di Savigliano è stata splendida in occasione degli Assoluti dove ha centrato anche la terza miglior prestazione mondiale stagionale nei 50 metri, e Budapest potrebbe essere una tappa importante nel suo percorso di crescita.

Mondiali di nuoto: programma e dove vederli

I Mondiali di nuoto sono in programma dal 10 al 15 dicembre alla Duna Arena di Budapest e saranno trasmessi in diretta da RaiSport HD. Queste le finali in programma giorno per giorno:

Martedì 10 dicembre dalle 17.30

400 stile libero donne

200 misti donne

1500 stile libero uomini

200 misti uomini

Mercoledì 11 dicembre dalle 17.30

800 stile libero donne

100 dorso donne

50 farfalla donne

100 dorso uomini

50 farfalla uomini

Staffetta 4×50 mista misti

Giovedì 12 dicembre dalle 17.30

100 stile libero donne

100 ranna donnę

200 farfalla donne

Staffetta 4×200 stile libero donne

100 stile libero uomini

400 stile libero uomini

100 rana uomini

200 farfalla uomini

Venerdì 13 dicembre dalle 17.30

1500 stile libero donne

50 dorso donne

200 rana donne

100 misti donne

50 dorso uomini

200 rana uomini

100 misti uomini

Staffetta 4×200 stile libero uomini

Staffetta 4×50 stile libero mista

Sabato 14 dicembre dalle 17.30

100 farfalla donne

400 misti donne

800 stile libero uomini

100 farfalla uomini

400 misti uomini

Staffetta 4×100 mista misti

Domenica 15 dicembre dalle 17.30

50 stile libero donne

200 stile libero donne

200 dorso donne

50 rana donne

Staffetta 4×100 mista donne

50 stile libero uomini

200 stile libero uomini

200 dorso uomini

50 rana uomini

Staffetta 4×100 mista uomini