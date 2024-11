Martinenghi come Ceccon: niente Mondiali in vasca corta. A Budapest Pilato e Quadarella uniche stelle azzurre

Anche l'altro campione olimpico a Parigi dà forfait per la kermesse iridata nella capitale ungherese: la rinuncia dopo un autunno da dimenticare, seguito al trionfo a Parigi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sarà un’edizione dei Mondiali di nuoto in vasca corta povera di stelle azzurre. Dopo Thomas Ceccon, anche Nicolò Martinenghi – infatti – ha fatto sapere che non parteciperà alla kermesse iridata in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre. Una scelta maturata di concerto con la Federazione e con la sua società di appartenenza, che giunge dopo alcuni mesi – quelli post trionfo olimpico – poveri di soddisfazioni per il campione varesino.

Mondiali in vasca corta, la rinuncia di Martinenghi

Martinenghi era stato inizialmente inserito nella lista dei convocati per i Mondiali ungheresi: sarebbe stato probabilmente l’atleta di spicco della spedizione italiana, vista l’annunciata rinuncia di Ceccon. Il campione olimpico dei 100 rana, però, ha preferito focalizzare la sua preparazione più a lunga scadenza. Le risposte sulla distanza nelle scorse settimane, infatti, non sono state consone alle sue aspettative. Dopo i fasti di Parigi, Martinenghi ha stentato a ritrovare la miglior condizione e i risultati lo dimostrano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martinenghi, quante delusioni dopo l’oro a Parigi

Dopo una Coppa del Mondo in Asia in cui non ha certamente brillato, mancando diverse volte l’appuntamento con le finali oppure finendo sempre a debita distanza dal vincitore e dalla stessa zona podio, ai recenti Assoluti di Riccione Martinenghi ha chiuso la finale dei 50 rana in terza posizione, dietro a Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti. Il varesino, dunque, ha preferito spostare energie e pianificazione più avanti, ai Mondiali ma in vasca lunga, in programma dal 27 luglio al 3 agosto 2025 a Singapore.

Nuoto, Mondiali Budapest: Pilato e Quadarella le star

Un peccato, anche perché l’oro iridato in vasca corta era – e rimarrà – l’unico grande alloro internazionale che manca al 25enne varesino. Almeno a livello individuale, visto che vanta comunque due ori in staffetta. Martinenghi si è laureato campione alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei in vasca lunga, mentre sulla piscina di dimensioni ridotte ha vinto solo l’oro continentale. A guidare la squadra azzurra saranno dunque due donne: Benedetta Pilato e Simona Quadarella, entrambe a caccia di un exploit dopo i podi sfuggiti a Parigi.