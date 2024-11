Martinenghi fa l’opposto di Ceccon: sceglie Giunta come allenatore. La reazione di Federica Pellegrini

Cambia tutto Nicolò Martinenghi, che saluta la sua Varese e il coach Pedoja per trasferirsi a Verona, dove sarà seguito da Matteo Giunto, marito di un'orgogliosa Federica Pellegrini

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo aver conquistato l’oro nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024, Nicolò Martinenghi ha deciso di cambiare coach e città. Il nuotatore azzurro, che aveva preso in considerazione l’idea di seguire il connazionale Thomas Ceccon o di trasferirsi in Spagna o negli USA, ha deciso di andare ad allenarsi a Verona, dove sarà seguito da Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, che ha festeggiato questa notizia con un messaggio sui social.

Martinenghi lascia Varese e Pedoja

Nicolò Martinenghi lascia la sua Varese e lo storico coach che lo ha seguito da quando aveva dodici anni, Marco Pedoja, per trasferirsi a Verona e venire seguito da Matteo Giunta, ex nuotatore e marito della Divina Federica Pellegrini, di cui era stato anche allenatore prima del ritiro della campionessa olimpica.

Le motivazioni dietro la scelta di Verona

A comportare questo cambio sarebbe stata l’assenza di piscine da 50 metri nella sua città natale dopo le chiusure dell’impianto di Brebbia, dove Martinenghi è cresciuto, e di quello di Busto Arsizio, dove si era invece preparato i Giochi olimpici di Parigi, nei quali ha conquistato l’oro nei 100 metri rana.

Tra le opzioni considerate da Nicolò c’erano anche quella di seguire il compagno di nazionale Thomas Ceccon in Australia o di andare in Spagna o negli Stati Uniti, ma la volontà di rimanere comunque vicino alla famiglia hanno portato Martinenghi a optare per Verona e Giunta.

L’orgoglio di Federica Pellegrini

A commentare subito la notizia è stata ovviamente Federica Pellegrini, orgogliosa della scelta di Nicolò Martinenghi – uno dei suoi eredi nella nazionale di nuoto italiana – di affidarsi a suo marito Giunta. La Divina ha infatti ricondiviso la notizia in una storia su Instagram commentando “Troppo fiera!”.