Parigi 2024, Taddeucci doma la Senna prima di Paltrinieri: chi è la toscana che ha conquistato la medaglia di bronzo

Una meravigliosa Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella 10km andata in scena nelle acque della Senna: "Fino a un mese fa ero fuori dai Giochi"

Al bando le polemiche, ora è il momento di celebrare l’impresa di una immensa Ginevra Taddeucci, che nelle acque della Senna ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara femminile di nuoto di fondo sulla distanza dei 10 chilometri.

Parigi 2024, Taddeucci è super: splendido bronzo

In attesa della gara maschile che vede ai blocchi di partenza Gregorio Paltrinieri, a rubare meritatamente la scena è Ginevra Taddeucci. La 27enne fiorentina delle Fiamme Oro si è resa protagonista di una splendida performance nella 10 chilometri di nuoto in acque libere, chiudendo al terzo posto in 2h 03:42.8 alle spalle della fenomenale olandese Sharon Van Rouwendaal (2:03:34.2), salita sul gradino più alto del podio dopo l’argento di Tokyo e l’oro di Rio nel 2016, e dall’australiana Moesha Johnson (2:03:39.7). La contestata Senna ha dunque regalato la medaglia numero 28 all’Italia, la quarta nella storia dei Giochi nel nuoto in acque libere. Sesto posto, invece, per Giulia Gabbrielleschi.

Le lacrime Ginevra: i Giochi quasi persi e la medaglia

Più forte della polemiche. La mente sgombra dai pensieri. Si può nuotare oppure no? Ginevra ha accantonato dubbi e incertezze legate alla balneabilità della Senna e ai malori accusati nei giorni precedenti da altri atleti per puntare senza mezzi termini all’obiettivo finale: il podio. Missione compiuta. “E pensare che fino a un mese fa ero fuori dai Giochi” ha raccontato emozionata mostrando il bronzo che le cinge il collo. “È stata dura conquistare la qualificazione e adesso è arrivato questo grande risultato – ha continuato Taddeucci -. Non pensavo di poter vincere una medaglia, è bellissimo”. Della Senna dice che “in alcuni momenti la corrente era terribile, ti risucchiava. Ero cotta, ma ho resistito”.

Chi è Ginevra Taddeucci: esordio da sogno ai Giochi

Fiorentina classe 1997, ha iniziato a nuotare all’età di 9 anni nella piscina in cui già si allenava il cugino. Crescendo, però, ha scelto il mare. E le lunghe distanze, in grado di esaltare le sue qualità da fondista. Prima di Parigi, il suo successo più importante era rappresentato dall’argento ottenuto nella 10km agli Europei di Roma del 2022. All’esordio assoluto ai Giochi, subito un bronzo. Altro che outsider: Taddeucci ha dimostrato al mondo intero di essere una campionessa, un’avversaria da temere in futuro per le posizioni di vertice. A proposito, sapete a chi ha dedicato la medaglia. Al fidanzato. “Perché mi è stato molto vicino in questi mesi difficili in cui inseguivo l’Olimpiade”.