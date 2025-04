Lecce pronto a rinunciare alla gara con l’Atalanta: la clamorosa protesta del club salentino I rischi e cosa può succedere

Il club salentino avrebbe avvertito la Lega serie A della sua intenzione di non scendere in campo domenica contro l’Atalanta dopo la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita

Una decisione che potrebbe essere clamorosa. Il Lecce non ha intenzione di partire per Bergamo per la gara contro l’Atalanta che dovrebbe andare in scena domenica al Gewiss Stadium. Il club salentino infatti piange la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, scomparso giovedì mattina mentre la squadra era in ritiro nei pressi di Brescia proprio per preparare la partita contro la squadra di Gasperini.

La protesta del Lecce

Di malumori c’erano già nei giorni scorsi, ma ora sembrano essere letteralmente scoppiati in casa Lecce. La scomparsa di Fiorita è stato un colpo durissimo per tutto l’ambiente, il fisioterapista era percepito dallo staff e dai giocatori come una presenza molto più importante di un semplice collaboratore. Da molti è stato descritto come un fratello. La sua morte scoperta giovedì mattina è stata una vera e propria tragedia per la squadra che stamattina non si è allenata e solo domani scenderà in campo per una leggera rifinitura.

Ma in questo momento all’interno del gruppo giallorosso non c’è alcuna intenzione di preparare ancora le valigie e partire in direzione di Bergamo. La squadra è ancora molto scossa e vive come una mancanza di rispetto la decisione della Lega Serie A di aver deciso di rinviare la gara contro l’Atalanta di soli due giorni, una decisione che sarebbe stata presa senza prendere in considerazione il punto di vista del club salentino o eventuale richieste.

I rischi in caso di rinuncia

Il Lecce benché coinvolto nella lotta per non retrocedere sarebbe prendendo fin considerazione l’idea di non partire per Bergamo. Ma in una situazione del genere e in caso di rinuncia il regolamento parla piuttosto chiaro. A dettarlo è l’articolo numero 53 comma B che stabilisce che la rinuncia alla disputa “di una gara di campionato o di altra manifestazione, la società subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica”. Domenica sera l’arbitro La Penna e l’Atalanta saranno regolarmente in campo alle ore 20.45 e se il Lecce non dovesse presentarsi, dopo 45 minuti e la constatazione dell’assenza, arriverebbe la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto per i salentini. Una sanzione pesante per il Lecce che in questo momento è quartultima con un solo punto di vantaggio su Venezia e Empoli.

