Wanda Nara accusa Icardi di revenge porn e di averle rubato le figlie

Altro episodio della saga tra l'ex coppia più chiacchierata che c'è. Stavolta è la showgirl a raccontare e lanciare accuse al 31enne di Rosario

Più che una storia d’amore finita, quella tra Wanda Nara e Maurito Icardi sembra una saga. I colpi di scena non mancano tra due personaggi che stanno vivendo una separazione alquanto burrascosa tra dichiarazioni pepate e presunti tradimenti annunciati. Dopo la querelle Keita Balde, la showgirl è tornata a parlare accusando l’ormai ex marito di revenge porn oltre che di averle rubato le figlie. Insomma, ennesimo capitolo triste di una vicenda che è destinata a continuare ancora a lungo.

Wanda Nara e le accuse in TV

Stavolta non ci sono i social di mezzo con frecciatine spesso velate con destinatari spesso nascosti o comunque non dichiarati apertamente. In questo caso Wanda Nara ha scelto un programma televisivo argentino per raccontare la sua verità sul momento che sta vivendo con Mauro Icardi. La showgirl, attualmente legata al rapper LGante, ha parlato delle minacce ricevute e dell’impossibilità di vedere le sue figlie durante le feste di fine anno e non solo.

Il possibile caso di revenge porn

“Mauro quando è uscito da casa mia ha promesso e giurato di distruggermi, di pagare tutto quello che doveva pagare per rovinarmi la vita“, l’amara confessione dell’ex vincitrice di Ballando con le Stelle. La vendetta passerebbe, a suo dire, dalla diffusione di video intimi che riguardano la coppia: “Mi minaccia con video intimi, che deve avere in gran quantità perché siamo stati insieme per 12 anni, e avevamo più di 60 telecamere, lui ha tutte le immagini“.

La giornalista complice e il rapporto con le figlie

Mauro Icardi non sarebbe solo in questa battaglia all’ex moglie. L’attaccante del Galatasaray avrebbe assoldato una giornalista nel tentativo di screditare l’ex moglie. “Sono entrambi accusati e stanno macchiando il nome di una madre di cinque figli. In altre parole, tutte le cose belle che Mauro ha fatto per i miei figli, che ha tatuato sul braccio, ora vengono cancellate perché ci sono video terribili e molto gravi contro di lui. C’è un abbandono molto grande“, ha raccontato Wanda Nara.

A turbare ulteriormente le notti della showgirl c’è poi il fatto che non vede le figlie da prima di Natale. Le bambine, nel frattempo, stanno col padre e con la sua attuale compagna China Suarez: “Non ho visto le mie figlie e non ho potuto parlare con loro il 24 e le ho viste in un post di questa ragazza che sta con lui. Trovo molto morboso, come madre, che mi venga proibito di parlare con le mie figlie e che poi si scoprano cose che accadono sui social network, o che si riveli una storia d’amore con le mie figlie che si tengono per mano in un supermercato“.