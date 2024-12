Wanda Nara-Icardi, svelati i retroscena del tradimento della showgirl con Keita Baldé 

6278862547001

“Wanda Nara tradì Mauro Icardi con mio marito”. A confermare un gossip che circola ormai da tempo è Simona Gualtieri, ex moglie di Keita Balde, attaccante che è stato compagno di squadra del centravanti argentino all’Inter.

Inter, il tradimento di Wanda Nara con Keita

Nuovo capitolo della telenovela della crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma nella puntata di oggi il copione prevede un flashback ai tempi dell’Inter: la voce narrante è quella di Simona Gualtieri, ex moglie di Keita Baldé, attaccante senegalese attualmente in forza al Sivasspor che nella stagione 2018-19 è stato compagno di squadra di Icardi in nerazzurro. Secondo quanto raccontato da Gualtieri all’emittente Mitre Live, Wanda Nara avrebbe tradito Icardi proprio con Keita.

Icardi mostrò a Gualtieri il video del tradimento

La Gualtieri ha iniziato la sua storia raccontando il matrimonio con Keita, avvenuto ne 2022, una “festa favolosa con 200 invitati”. “Mi sembrava di vivere un sogno – ha continuato la modella -, ma è finita lì”. Poco dopo, infatti, la Gualtieri fu contattata da Icardi. “Due mesi dopo questa data, il marito della signora (Wanda, ndr) mi ha contattato e mi ha detto che c’era stato un incontro in casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove prese dalla telecamera interna della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo!”.

La moglie di Keita contattata anche da Wanda Nara

La conferma del tradimento del marito è poi arrivata alla Gualtieri dalla stessa Wanda Nara, che le ha raccontato anche di aver trascorso alcuni giorni con Keita a Dubai. “Quello che mi rattrista è che per farsi la guerra tra loro si parlerà ancora di questa storia – ha continuato la Gualtieri – È stata lei a mandarmi le foto e le chat di WhatsApp: una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda le foto non so come chiamarla…”.