Wanda Nara saluta il 2024: hanno cercato di sporcarmi con bugie ora voglio giustizia

La showgirl affida il suo messaggio per il 2025 ai social e rivela di aver proibito il telefonino ai figli perché non leggessero cattiverie su di lei

Il ritorno in Argentina dopo la rottura con Icardi, la lotta che continua con la malattia che l’ha colpita, il gossip sulla relazione con L-Gante, le liti sempre più pressanti e pesanti con l’ex bomber dell’Inter, gli avvocati, le cause, le accuse: è stato un 2024 intenso per Wanda Nara che si sta ricostruendo una vita dopo la fine della storia d’amore con l’attaccante del Galatasaray. La showgirl ha affidato a un lungo post sul suo profilo Instagram pensieri e speranze per il 2025, lanciando accuse circostanziate.

Wanda Nara in vacanza senza i figli

Sempre immersa nel lavoro la donna ha passato Natale e Capodanno da sola e fa sapere sui social: “Si conclude un anno molto speciale per me. Mostro sempre cose belle e sento che è giusto condividerne anche altre. Voglio ringraziare la mia famiglia e gli amici che mi accompagnano sempre. Trascorrerò le vacanze senza i miei figli perché è giusto che tornino ad avere la loro mamma forte e che passino quindici giorni con i loro papà che non vivono con noi e che si fidano di me tutto l’anno per la loro cura e la loro educazione”.

Lo sfogo della showgirl

Poi arrivano i commenti velenosi: “Hanno cercato di sporcarmi con cose che non ho fatto, che non ho detto e che non sono andate come sono state raccontate. Non ho mai ingannato nessuno. Per quanto dure siano le mie scelte vado sempre avanti e dico la verità. Lotto per la sincerità e se necessario vado fino alle conseguenze o all’ultimo screenshoot per confermare la mia versione dei fatti. Ho trascorso il Natale senza poter salutare le mie bambine o vederle ed è il mio primo Natale lontano da loro. Ho sentito cose terribili sulla mia persona. Mi è toccato togliere i telefoni ai miei figli, così che non vedano o sentano parlare di una persona che non sono. Loro conoscono il tipo di mamma e la persona perché hanno vissuto dentro di me e perché ho dedicato ogni minuto della mia vita a loro. Ma non è stato bello per le persone che mi amano sentire tante bugie”.

Wanda Nara aspetta giustizia

L’ex moglie dell’attaccante argentino ha anche parlato del suo anno di lavoro: “Ho lavorato duramente per molte ore e sono felice per due grandi successi in TV. Mi sono trasferita sicuramente nel mio posto felice e sicuro, il mio Paese. Mi prendo cura di me e della mia salute, mi preoccupo del benessere dei miei figli e di tutti quelli che mi circondano. Come ogni donna separata mi prendo cura di tutto da sola aspettando i tempi della giustizia. Mi faccio carico dell’ingiustizia dei commenti della gente invidiosa o frustrata, commenti che derivano da chi non mi conosce.

Vorrei che il mio passaggio attraverso questa vita aiutasse altre donne ad essere più forti e a trovare una soluzione più rapida per quelle che non hanno i mezzi sufficienti per i propri figli quando si separano. Questo 2024 se ne va e mi ha lasciato molta più esperienza e forza. Viaggio molto e in questo spendo i miei soldi, invito tutti ad andare in vacanza dopo tutto è l’unica cosa che portiamo via. Nel 2025 voglio godermi la mia vita, i miei figli e quelli che vogliono far parte della mia vita. Buon anno”.