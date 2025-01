Wanda Nara e Icardi, Mauro ora se la prende con Maxi Lopez: "E' un morto di fame"

Rivelati i contenuti di altre chat del bomber, è guerra aperta ormai con la showgirl mentre il gossip ipotizza che possa diventare di nuovo padre

Continua la disputa legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara e la vicenda si ingrandisce sempre di più a causa dell’attività frenetica di entrambi sui social network e della fuga di notizie delle chat. Infatti, sono emersi nuovi messaggi che i due si sarebbero scambiati su Instagram, nei quali l’attaccante del Galatasaray si scagliava contro Maximiliano López, ex marito della showgirl.

La chat bollente di Icardi

Secondo il programma televisivo LAM di America TV Icardi se la sarebbe presa anche con l’ex attaccante di Catania e Milan, primo consorte della modella. Spifferato il contenuto della chat di Maurito: “Maxi mi succhia il… È un morto di fame che si comporta male da 10 anni”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica di Wanda

Wanda Nara si è difesa rispondendo: “Ho intenzione di avere buone vibrazioni con le persone che amo. Non smetterò di avere amici. È la mia vita e scelgo io chi perdonare e chi no”. Poi, Icardi viene mostrato mentre attacca nuovamente Maxi López e la sua ex compagna, questa volta accusandoli di aver fatto trapelare informazioni sulla loro relazione al giornalista Luis Ventura.

Le minacce del bomber

Controspionaggio che è sempre stata una costante della burrascosa relazione tra i due, data da anni in pasto alla gente con dovizia di particolari: “Maxi Lopez ha rovinato una relazione di 10 anni mandando a Ventura messaggi di testo invece di invitarti a parlare con tuo marito. Ma non preoccuparti! Non pentirti di niente! E poi vieni a dirmi che sono una persona cattiva, che faccio di tutto per farti del male e tutte le sciocchezze che dici. Porti quel grasso idiota di Maxi a casa mia per prenderti in giro! Ti avverto che ti butto fuori da lì! Continua così!”, avrebbe continuato Icardi.

La risposta di Maxi Lopez

Venerdì sera Maxi López è arrivato a Ezeiza, dove Wanda, dalla quale ha avuto tre figli (Valentino, Constantino e Benedicto), è andata a prenderlo. E subito tutti i giornalisti che aspettavano il suo arrivo sono andati a parlargli per chiedergli di queste ultime accuse ma senza grossi risultati: “Ragazzi, non è compito mio parlare. Non so nulla di quello che sta succedendo. Va tutto bene, ma non ne voglio parlare perché non sono a conoscenza di nulla. Adesso parlerò sicuramente in privato con la madre dei ragazzi. Con Wanda va tutto bene. Non voglio esprimere un’opinione perché non so nulla di nulla. Sono con i miei figli, sono in vacanza”.

Spavento per la China Suarez

Icardi intanto ha da giorni ufficializzato la sua love-story con la China Suarez ma subito dopo l’annuncio la cantante e attrice sarebbe finita in ospedale. China, come spifferato da alcuni giornalisti sulla tv argentina, si sarebbe recata al pronto soccorso di un ospedale nella zona nord di Buenos Aires a causa di forti dolori addominali. Al momento le sue condizioni non sarebbero però gravi. Per molti è il sintomo del forte stress che l’artista sta vivendo a causa del suo rapporto con Mauro Icardi, alle prese con una dura battaglia legale e mediatica contro l’ex moglie Wanda Nara. C’è chi invece non esclude una ipotetica gravidanza. China è già madre di tre figli: Rufina, nata dal rapporto con l’attore Nicolas Cabre, e Magnolia e Amancio, avuti da Benjamin Vicuna.