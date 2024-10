Milan, la gaffe del sindaco di Corbetta con Morata e la risposta: “Ora devo cambiare casa”. E arriva il logo dell'Inter

Il sindaco di Corbetta aveva anticipato sui social l'imminente trasferimento di Morata nel piccolo comune del milanese. Lo spagnolo: “Violata la mia privacy”

La gaffe del sindaco di un comune del Milanese costringe Alvaro Morata a cambiare a casa. Privacy violata e nuova sistemazione da trovare per l’attaccante del Milan, che bacchetta il primo cittadino via social.

Sindaco, cosa fai? Svelato dove ha scelto di vivere Morata

Probabilmente mosso dall’entusiasmo, il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, si è reso protagonista di una clamorosa gaffe. Su Instagram, con tanto di fotomontaggio ad hoc, ha annunciato: “Alvaro Morata è di Corbetta, here we go. No, non è un pesce d’aprile in anticipo: è il nostro nuovo concittadino di Corbetta”.

“Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città – continua -. Lo sapete, sono un tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta! E come direbbe Fabrizio Romano… Alvaro Morata si trasferisce a Corbetta, here we go!”. Non contento della prima gaffe, il sindaco Ballarini continua la sua battaglia a distanza con Morata e pubblica su Instagram una storia con il logo dell’Inter e la didascalia: “Ciao, ciao”.

La risposta piccata di Morata: Alvaro costretto a cambiare casa

Morata non l’ha presa bene, proprio per niente. E in una storia su Instagram ha risposto piccato al primo cittadino di Corbetta: “Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli, la cui incolumità è stata da lei turbata”.

“Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy – aggiunge l’ex Juve e Atletico Madrid -, invece mi trovo a dover cambiar casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini”.

Sui social tifosi scatenati: il sindaco non ne esce bene

Dopo la replica dell’attaccante del Milan, che tra l’altro sta vivendo un periodo molto delicato della sua vita privata in seguito alla separazione da Alice Campello, sui social si è sollevato un polverone. Nel mirino il sindaco di Corbetta. “Complimenti per la professionalità, sindaco, dovevi tutelarlo invece lo fai scappare” scrive Luca.

“Solo interista potevi essere” ironizza Sara. “Scusi, mi sa dire anche la via?” punge un altro utente. C’è, però, chi la pensa diversamente: “Tutti che prendono in giro il sindaco ma Corbetta fa meno di 20k di abitanti. Morata per quanto tempo si voleva nascondere esattamente? Come se una Bentley in un paese di 20mila abitanti passasse inosservata”.