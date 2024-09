Morata non sa dire borsite, Alice Campello vola a Milano e scatena il caos sul web 

L'attaccante in dubbio per la Champions col Leverkusen, l'influencer presa di mira per le foto sull'aereo che l'ha riportata in Italia

Si pensava non dovesse farcela col Lecce invece Morata ha giocato e segnato ma l’attaccante spagnolo è uscito malconcio ed è in dubbio per la gara di martedì contro il Bayer Leverkusen in Champions League. Da oggi però tornerà a vivere nella stessa città con la moglie da cui si è separato: Alice Campello infatti ha deciso di raggiungere il bomber e non mancano le polemiche.

La borsite di Morata

anche io non so come si scrive ancora?". Oggi, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, verranno valutate le sue condizioni. Nonostante i problemi fisici Morata è soddisfatto per il successo sul Lecce e a Dazn, dopo aver ironizzato su Theo ("Pensavo non fosse assist di Theo perché non mi cerca molto") ha scherzato anche sulla borsite che lo perseguita: "Sai che?".

Alice Campello, nuova vita a Milano

Milano, nuovi inizi”. Alice Campello intanto ha lasciato la Spagna per venire a vivere a Milano. Se sia un clamoroso ritorno di fiamma, con tanto di riconciliazione, o se invece – come sembra assai più probabile – sia solo una scelta per non far vivere i 4 figli (Alessandro e Leonardo, 6 anni, Edoardo, 4 e Bella, uno) lontani dal papà, ancora non si sa. L’influencer ha pubblicato delle foto sue e dei 4 figli in aereo con la scritta: “

L’influencer bombardata sui social, disabilita i commenti

La fashion blogger veneta per lasciare Madrid ha scelto un volo privato taggando anche la compagnia. Apriti cielo: bufera di commenti su chi la accusa di non pensare all’inquinamento e chi la accusa di aver solo voluto ostentare la sua ricchezza. Non solo: i commenti – tantissimi – erano anche pieni di domande su Morata e un eventuale ritorno di fiamma. Alice Campello ha preferito non rispondere e, nella notte, ha tolto la possibilità di commentare il post. I tre figli maschi, intanto, erano a San Siro a vedere il papà giocare. E subito, dopo il gol, Morata è corso ad abbracciarli.