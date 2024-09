Milan, Morata coi capelli rasati a zero contro il Lecce: il perché del gesto e lo sfottò di Theo Hernandez

Preceduto dallo spoiler del compagno su Instagram, lo spagnolo s'è presentato a San Siro con un vistoso cambio di look: alla base ci sarebbe una ragione più che apprezzabile.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sorpresa: Alvaro Morata si è presentato a San Siro per Milan-Lecce coi capelli rasati a zero. Un taglio drastico per l’attaccante spagnolo del Milan, protagonista nelle scorse settimane di una inattesa e discussa separazione dalla storica compagna, la modella e influencer Alice Campello. Il cambio di look del centravanti rossonero, per la verità, era stato anticipato da un singolare spoiler sui social da parte di Theo Hernandez. Ma alla base del gesto ci sarebbe un significato profondo. E molto nobile.

Morata con la testa pelata: lo spoiler di Theo

Qualche ora prima della partita coi salentini di Gotti, infatti, Theo ha postato una story sul suo profilo Instagram, consistente in una foto della testa rapata del compagno di squadra. Inevitabile il tag a Morata, con tanto di faccina divertita a precedere il nome del capitano delle Furie Rosse. Uno sfottò in piena regola, insomma, che per qualche ora ha lasciato interdetti i tifosi del Milan. E lo stupore è proseguito poi in campo.

Fonte: Theo Hernandez Instagram

Milan-Lecce, Alvaro a San Siro coi capelli rasati

Morata ha sfoggiato infatti il suo nuovo look a San Siro, davanti alle migliaia di tifosi che hanno gremito l’impianto e – naturalmente – agli spettatori che hanno assistito al match in diretta tv o streaming. Ironia della sorte, proprio la sua testa pelata ha firmato il gol che ha sbloccato il risultato sul finire di primo tempo, di testa su punizione calciata dalla sinistra. Una rete festeggiata con la corsa ad abbracciare i figli, sistemati a bordo campo. Altra coincidenza singolare: poi sarebbe andato a segno pure Theo Hernandez, pochi minuti più tardi.

Morata e la solidarietà ai bimbi malati di cancro

Ma perché Morata s’è tagliato i capelli? C’entra forse la separazione da Alice? No. C’entrano altre ragioni. Non è la prima volta, infatti, che Morata effettua un cambio di look così drastico. Lo ha già fatto anche in passato e sempre per un valido e apprezzabile motivo. L’attaccante, infatti, spesso rende visita ai piccoli pazienti dei reparti oncologici negli ospedali e già altre volte si è rasato i capelli per assomigliare a loro. Anche dopo il trionfo della Spagna agli Europei, Morata si è presentato con accanto una bimba malata di cancro, di cui è diventato amico.

L’uscita per infortunio e il ghiaccio negli spogliatoi

A inizio ripresa Morata è stato poi sostituito dopo aver palesato un piccolo problema di natura fisica. Subito dopo aver lasciato spazio a Ruben Loftus-Cheek, l’ex Atletico Madrid è corso direttamente negli spogliatoi e il motivo l’ha spiegato in diretta su Sky il bordocampista Peppe Di Stefano: “È corso a mettere del ghiaccio sull’edema“. Morata era in dubbio per il match col Lecce a causa di una borsite. Fonseca, naturalmente, spera di averlo a disposizione per il prossimo match di Champions contro il Bayer Leverkusen.