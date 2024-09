A San Siro arriva un Lecce con 5 punti e reduce dall'eliminazione in Coppa Italia con il Sassuolo. In campionato invece, i salentini vengono da due pareggi consecutivi, contro Parma e Torino.18:29

Nel Milan confermata la squadra del derby e, dopo i dubbi della vigilia, Morata è regolarmente in campo, affianco a lui c'è Abraham con Pulisic e Leao ai loro lati. In difesa coppia centrale formata da Gabbia e Tomori. Panchina per Loftus Cheek. Nel Lecce l'ex Rebic giocherà in avanti con Tete Morente e Kristovic, che agirà da terminale offensivo. In mezzo al campo con Ramadani ci sono Coulibaly e Pierret.20:05