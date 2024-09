Morata, la risposta di Alice allo sfogo di Alvaro: tolta foto dalla parete

Il bomber si era confessato con un giornalista amico rivelando di essere stressato dalla vicenda e di voler chiudere per sempre con l'influencer

Continua ad essere alta in Spagna l’attenzione a volte anche morbosa nei confronti di Morata e Alice Campello dopo la traumatica separazione. I media iberici sono attenti a tutti i dettagli e se a volte ci sono delle forzature quanto accaduto oggi sembra invece un segnale chiaro di come stanno le cose tra il bomber del Milan e l’influencer.

Lo sfogo di Morata all’amico giornalista

Ad un giornalista amico l’attaccante aveva confidato di essere stufo di questo argomento, di non poterne più di rispondere alle stesse domande e che lui e Alice hanno raggiunto una riconciliazione, ma solo a livello familiare, per il bene dei loro figli, aggiungendo però che non intende cancellare il tatuaggio dedicato a lei, nonostante non ci siano speranze di riconciliazione.

La risposta della Campello

Se Morata non vuole cancellare del tutto il passato, la pensa diversamente la Campello, che è stata tradita da una delle sue stories su Instagram. L’influencer ha mostrato attraverso i suoi canali social come ha apportato cambiamenti nel suo ufficio. Nello specifico, i quadri. Ed ha rimosso una foto in cui era con Morata sulla copertina di una rivista, sostituendola con un altro quadro.

Il profilo Instagram Salseología si è accorto per primo della cosa, ed ha segnalato a tutti. “Perché spostare quell’immagine?”. Il gesto è chiaro, è un messaggio ovvio. Perché Alice ha postato un’immagine in cui appare da sola . Quell’atto viene interpretato come una dichiarazione che stai entrando in una nuova fase della tua vita. Il tatuaggio resta, la foto no. Sarà addio per sempre?