Morata e Alice Campello, l’influencer andrà a vivere a Milano per stare vicino ad Alvaro

La moglie del bomber del Milan confessa che per lui ucciderebbe ancora oggi: i figli alla base della scelta di lasciare la Spagna

Niente riappacificazione, almeno per il momento, ma anche niente divorzio tra Alvaro Morata ed Alice Campello. Lo ha fatto sapere la stessa influencer veneta parlando con la rivista spagnola Vanitatis, appartenente alla catena El Confidencial.

La frase choc di Alice Campello

La sensazione è che l’ex coppia, che ha stupito tutti con la notizia della rottura dopo anni di apparente felicità assieme, stia andando verso una separazione meno traumatica, soprattutto per tutelare i quattro figli. Dice la Campello che di divorzio non si è parlato: “Non c’è nulla sul tavolo, non abbiamo ancora concordato nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità in questo momento, come dove vivrò con i miei figli. Abbiamo gli stessi avvocati e un ottimo rapporto”. La Campello ha poi condiviso una dichiarazione da brividi: “Io, per Alvaro Morata, ucciderei ancora oggi”.

Alice andrà a vivere a Milano

Si era parlato a lungo anche dell’indisponibilità a trasferirsi in Italia da parte della Campello ma lei stessa rivela che presto lascerà Madrid, dove si trova ora: “Al momento io e i miei figli viviamo a Madrid, non è vero che ci siamo trasferiti nel mio Paese, anche se probabilmente lo farò presto, a Milano, vicino ad Alvaro”. Il recente viaggio che ha fatto con i suoi figli non è stato altro che una breve fuga a Venezia per visitare il nonno dei bambini, che vive lì. “Il mio trasloco non sarà imminente, non ho nemmeno cercato un appartamento a Milano. Ma voglio che i miei figli vedano il loro padre”.

I motivi della rottura

Sulle cause della rottura con Morata, Alice Campello è tornata a ribadire che non c’è stata alcuna infedeltà da parte dell’attaccante. “Ci siamo sposati molto presto, ero una ragazza di 21 anni, immatura. Ho avuto una depressione post partum dopo la nascita di mia figlia e anche lui ha attraversato momenti brutti a causa della pressione del mondo del calcio, e non siamo stati buoni l’uno con l’altro”.