Morata e Campello fotografati assieme a Madrid, ritorno di fiamma?

Il bomber del Milan, che sta recuperando dall'infortunio, è tornato in patria per la sosta ed ha accompagnato i figli a scuola assieme all'influencer

Nuovo capitolo della telenovela dell’estate sulla rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello. Complice la sosta il bomber del Milan, che sta recuperando dall’infortunio, è tornato a Madrid ed è stato paparazzato assieme alla fashion blogger da una rivista spagnola.

Morata in auto con Alice per accompagnare i figli

Saranno anche fatti loro ma purtroppo per Alvaro Morata ed Alice Campello quei fatti interessano a molti. Si aprono nuovi scenari sulla coppia che un mese fa ha annunciato al mondo la separazione dolorosa con tanto di polemiche e pettegolezzi annessi. Come mostrano le fotografie pubblicate in esclusiva dalla rivista spagnola Diez Minutos, i due si sono ricongiunti per il primo giorno di scuola dei gemelli Alessandro e Leonardo.

Morata ha dormito nella stessa casa della Campello

Già vedere il calciatore e l’influencer insieme è stata una sorpresa ma colpisce il fatto che siano arrivati con la stessa macchina, con Morata al volante e Alice al suo fianco. Un dettaglio che ha riacceso le speranze dei fan e che ha scetanato voci su una possibile riconciliazione. Dopo aver parcheggiato l’auto i due sono scesi con i figli e li hanno accompagnati all’ingresso dell’istituto scolastico tenendoli per mano. Successivamente sono ripartiti insieme, diretti verso la casa che condividevano fino a poco tempo fa a La Finca, zona residenziale a nord di Madrid.

“È l’immagine che aspettavamo. Si sono presentati con i figli più grandi, li hanno accompagnati a scuola. Erano in macchina a parlare e c’era una bella atmosfera”, ha raccontato il direttore della rivista Diez Minutos a TardeAR. Il giornalista Vicente Sánchez ha fornito qualche dettaglio in più sulle foto pubblicate, confermando che non si vede alcun gesto romantico: “La situazione tra loro deve essere buona perché è rientrato in casa. Nelle immagini si vede la complicità, ma non si vede nessun bacio”.

C’è chi parla di divorzio già avviato

A spegnere gli entusiasmi, soprattutto dopo la furiosa lite agli Europei, la giornalista spagnola Alexia Rivas, molto vicina all’entourage di Morata, che ha assicurato che il divorzio è già in corso: “Ora è tutto nelle mani dei loro avvocati. Sono sposati in comunione dei beni e Alvaro darà la metà del suo patrimonio ad Alice. Entrambi vogliono che il divorzio avvenga di comune accordo ma sarà un processo lungo perché hanno molte proprietà e attività in comune”.