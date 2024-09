Morata e Alice Campello, i veri motivi della rottura: "Lite furiosa dopo la finale, Alvaro viveva in prigione"

La giornalista vicina a Morata, Alexia Rivas, ha rivelato le motivazioni dietro la rottura tra l'attaccante rossonero e la moglie, svelando la goccia che ha fatto traboccare il vaso e la generosità di Alvaro

Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra l’attaccante del Milan, Alvaro Morata, e l’ormai ex moglie, Alice Campello. A rendere noti i retroscena e i reali motivi della separazione è la giornalista Alexia Rivas che, intervenuta durante il programma tv Vamos a ver, non ha lesinato sui dettagli, anche molto forti.

Separazione Morata-Campello, le rivelazioni di Alexia Rivas

Dopo aver scioccato il gossip e non solo, l’inattesa notizia della separazione tra Alvaro Morata e la moglie, Alice Campello, continua a far discutere e ad arricchirsi di dettagli, retroscena e indiscrezioni. Le ultime in ordine di tempo le fornisce la giornalista molto vicina all’entourage del neo attaccante del Milan, Alexia Rivas, che durante la trasmissione televisiva Vamos a ver ha parlato di un rapporto complicato, con Alvaro costretto quasi in “prigione” da una Alice fin troppo “autoritaria”.

Lite furiosa al termine della finale dell’Europeo

In particolare, la Rivas ha rivelato come a far traboccare il vaso sarebbe stata una lite tra i due al termine della finale di Euro 2024 vinta dalla Spagna contro l’Inghilterra. Alvaro avrebbe, infatti, voluto condividere il successo con i propri famigliari, dai genitori ai fratelli e cugini, salvo vederselo negare dalla moglie: “Alice non li voleva, voleva festeggiare da sola con i figli e due amici, così in campo è iniziata una lite furibonda che ha portato alla rottura”, ha spiegato la giornalista.

Rapporti non semplici tra le famiglie

“Alice – ha proseguito la Rivas – non ha un buon rapporto con la famiglia Morata. Ma non puoi tenere tuo marito chiuso in casa e non permettergli quasi mai di vedere la sua famiglia per otto anni. La lite durante la finale l’hanno sentita e vista tutti, Alvaro l’ha vissuta come una mancanza di rispetto e ha deciso di non tollerare oltre”. E, così, il 12 agosto scorso la coppia ha deciso di annunciare la separazione.

Le accuse della famiglia di Alice ad Alvaro

Per comprendere meglio il quadro, la Rivas ha spiegato come i rapporti tra l’influencer e la famiglia dell’attaccante abbiano iniziato a deteriorarsi durante il complicato periodo in cui Alice è stata costretta in terapia intensiva dopo aver dato alla luce la figlia Bella. La famiglia Campello avrebbe, in particolare accusato Alvaro di non essere stato capace di gestire al meglio la situazione e di aver messo il lavoro davanti alla salute della moglie. Accuse pesanti, che hanno inevitabilmente incrinato un vaso all’apparenza perfetto.

La scelta di Morata per il divorzio

La giornalista ha aggiunto poi come la decisione di dirsi addio come coppia sia ormai “irrevocabile” e come, però, Alvaro farà di tutto per garantire che “non manchi nulla ad Alice ai loro quattro figli”, arrivando anche a rinunciare a parte degli introiti delle attività dell’ex moglie e offrendosi di dare più del dovuto per assicurare tutto il bene possibile ai piccoli nati dal loro amore: i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella.