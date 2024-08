Morata, lo sfogo della mamma e retroscena sulla fede. Seredova non perdona Buffon

Il bomber vive in un albergo a Milano e non esce mai la sera dopo la rottura con la Campello, la showgirl torna sul divorzio con l'ex portiere

Puoi essere famoso, bello e ricco ma quando finisce una relazione importante le reazioni sono quelle delle persone comuni: c’è chi deve metabolizzare il “lutto”, come Morata dopo la rottura con Alice Campello, e chi non riesce a perdonare un tradimento anche se vecchio di dieci anni come l’ex moglie di Buffon, Alena Seredova.

Morata vive in albergo e conduce una vita morigerata

Il settimanale “Chi” ha fotografato Morata con sguardo cupo e faccia pensierosa. Nelle immagini pubblicate dalla rivista è senza fede al dito, con le ciabatte dell’hotel a 5 stelle in cui alloggia in zona San Siro. Morata oggi vive in albergo e da lì la sera non esce mai. Preferisce rilassarsi nel ristorante all’interno dell’hotel, dove si è concesso qualche birra con autista e fisioterapista di fiducia.

La madre ha raggiunto il bomber a Milano

Il bomber del Milan, che si sta curando dall’infortunio, non è solo. Con lui c’è la madre Susanna, che da Madrid è volata a Milano per stare con il figlio. Nei giorni scorsi la donna ha prontamente difeso il figlio dagli attacchi subiti sui social: “Può non piacere mio figlio come calciatore, ma non ammetto che si critichi la persona, senza conoscerlo, è molto ingiusto“. Susanna da tempo è separata dal padre di Morata. Dal canto suo Alice Campello sul suo profilo instagram pubblica solo foto avvenenti o prodotti che pubblicizza, ed ha un social manager pronto a cancellare tutti i commenti sgraditi relativi alla separazione da Morata.

Seredova non perdona Buffon

Da una coppia “scoppiata” ad un’altra. Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico, avvenuto ormai dieci anni fa. “Perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?”, ha chiesto una follower su Instagram. “Assolutamente no. – ha risposto Alena – Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio”. Poi ha aggiunto: “E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me”.

Alena Seredova è oggi accanto al manager Alessandro Nasi, che ha sposato nel 2023 e che l’ha resa mamma per la terza volta della piccola Vivienne Charlotte. In merito ad un’eventuale nuova delusione amorosa ha dichiarato: “Non ci voglio pensare e spero che non succederà perché sto bene. Incrociamo le dita per tutte noi che siamo al secondo giro, dai!”.

La showgirl ha inoltre rivelato sui perché è spesso ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: “Vado volentieri a Verissimo, è un programma che mi piace molto, non mi mette a disagio, non mi obbliga a fare niente e mi permette di essere me stessa. Mi piace molto Silvia, ne vale la pena di andare”.