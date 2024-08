Milan: Morata rompe silenzio su Alice con un post angosciante, poi cancella tutto

Il bomber, costretto allo stop di tre settimane, torna a parlare della separazione con l'influencer ma le sue stories restano in rete pochi minuti

Il suo entourage aveva messo tutti in allarme già da giorni: nonostante la decisione sulla separazione con Alice Campello sia da considerare definitiva, con nessuna possibilità di dietrofront, Alvaro Morata sta vivendo giorni difficili. Il bomber è triste e depresso, volenteroso di voltare pagina ma ancora profondamente turbato e l’ultimo retroscena lo conferma.

Il post angosciante di Morata

Il giocatore è tornato a pubblicare stories dopo una settimana sul suo profilo instagram. Il Corriere dello sport e Today rivelano cosa aveva postato l’attaccante rossonero prima di cancellare tutto pochi minuti dopo. «Resilienza», avrebbe scritto il campione nelle sue storie Instagram, condividendo una poesia con questo titolo. «Sono sopravvissuto alla peggiore crisi esistenziale delle mia vita. Sono stato nel mezzo della depressione, dell’ansia e lei era lì, tra le notti interminabili e i giorni angoscianti, pieno di domande senza risposte, paure e insicurezze, domandando al cielo perché mi stesse accadendo tutto questo. Io ero proprio lì quando a un certo punto ho capito: ho capito che se sono sopravvissuto a tutto questo, posso fare qualsiasi cosa. Non c’è nulla che non possa accettare o superare».

Stop per il bomber, torna dopo la sosta

Impossibile non collegare queste parole con la situazione sentimentale del bomber, che è uscito devastato dalla rottura con Alice Campello. A rendere tutto più difficile anche l’infortunio. L’ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto l’attaccante spagnolo ha infatti evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della gamba sinistra. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate la prossima settimana, salterà dunque sicuramente la sfida col Parma di sabato alle 18.30, ma anche quella con la Lazio, in programma il 31 agosto. Morata tornerà a disposizione di Fonseca solo dopo la sosta: l’obiettivo del club è di rivederlo in campo nel match casalingo col Venezia del 15 settembre, in modo da riaverlo al top per il derby con l’Inter della quarta giornata.

La reazione della Campello

Anche per Alice Campello sono giorni difficili. Dopo essere stata vista in lacrime al telefono mentre ripeteva il nome Alvaro, Alvaro, l’influencer ha pubblicato un post enigmatico con un mazzo di rose bianche e la scritta: “ti amo”.