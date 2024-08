Milan, Morata più grave del previsto, per l'entourage è colpa di stress emotivo dopo rottura, Alice Campello riapre i social

Il bomber avrebbe somatizzato la tensione dopo la dolorosa separazione con la moglie che dal canto suo ha deciso di riattivare i commenti su Instagram

Continua la telenovela Morata-Alice Campello, una rottura che resta sempre al centro dell’attenzione soprattutto sulla stampa iberica che dedica ogni giorno diverse pagine alla celebre ex coppia, con costanti aggiornamenti. Oggi è il Mundo Deportivo a rivelare che, stando all’entourage del bomber rossonero, l’infortunio riportato dopo la gara con gol contro il Torino sia strettamente legato alla sua vicenda sentimentale.

Morata fermo tre settimane

Nonostante il felice esordio in campionato a San Siro Álvaro Morata non sta vivendo il suo momento migliore. Dopo la recente rottura con Alice Campello, il calciatore ha riportato un infortunio al quadricipite che lo terrà lontano dal campo di gioco per tre settimane e che gli farà saltare anche la convocazione in Nazionale.

La nota del Milan sull’infortunio di Morata

Oggi il Milan ha aggiornato con una nota le condizioni del giocatore scrivendo: “L’ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto Alvaro Morata ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana”.

Lo stress complice del problema fisico del giocatore

Tutto ciò arriva in un momento in cui la vita personale del giocatore era già in una situazione delicata. L’entourage più vicino di Morata ha condiviso dettagli sul suo stato emotivo e fisico, rivelando che “va attributo questo infortunio proprio a tutto lo stress, sta passando un momento molto brutto, che non sa gestire nel migliore dei modi”. Secondo queste fonti, lo stress emotivo a cui è stato sottoposto Morata potrebbe aver contribuito direttamente al suo infortunio, dimostrando come “a volte somatizziamo questo stress e incide in questo modo“.

Morata, consapevole della difficile situazione che sta attraversando, ha riconosciuto che “la stanchezza lo ha messo a dura prova” e che non è “al meglio”. Tuttavia, l’attaccante ha ben chiare le sue priorità una volta che si sarà ripreso: “Penso che al suo ritorno non veda l’ora di chiudere il libro di Alice Campello, di voltare pagina, e di concentrarsi sullo sport e sui suoi figli “.

Dal canto suo Alice Campello ha deciso di riattivare i commenti social sulla sua pagina Instagram dove continua a postare foto con i figli e mise sgargianti. Tra i follower c’è chi mette in guardia: “Non parlate di Morata altrimenti disattiva di nuovo i commenti”.