Seredova, affondo a Buffon: "Resto juventina, sono fedele io"

Alena Seredova torna a parlare della tumultuosa fine del matrimonio con Gigi Buffon. Ospite di Verissimo, la bella attrice e modella ceca confida alla conduttrice Silvia Toffanin di aver molto sofferto per l’addio dell’ex portiere della Juventus, oggi al Psg, che la mollò per la conduttrice tv Ilaria D’Amico.

“Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi”, ammette Alena. “Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e anche e soprattutto per proteggere i ragazzi. Avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, ma non potrei andare in giro a sparlare di lui. Finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli”.

Lui, ovviamente, è proprio Gigi Buffon, l’ex numero uno della nazionale azzurra. Con cui, comunque, la Seredova è sempre in buoni rapporti. “Da quando è a Parigi è tutto più tranquillo. Ad oggi abbiamo instaurato un rapporto civile, abbiamo due figli insieme e ci consultiamo sull’educazione”. Un quadretto rose e fiori, dunque? Non proprio: “Io non sono adatta alle famiglie allargate, non posso pensare di andare in vacanza tutti insieme”.