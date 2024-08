Alice Campello interviene su Alvaro Morata, la separazione e il trasloco: secca replica al post di Chi

Dopo Alvaro, anche Alice rompe il silenzio sui social: poche parole per ribadire che le voci sul no al ritorno in Italia sono destituite da ogni fondamento.

Poche parole per rompere il silenzio e per replicare alla narrazione unidirezionale che negli ultimi giorni ha dominato la scena sulla separazione da Alvaro Morata. In particolare su una delle motivazioni addotte per giustificare la fine della relazione: l’opposizione al trasloco da Madrid a Milano. Alice Campello interviene su Instagram in risposta a un post del settimanale Chi, che promuoveva il servizio della rivista specializzata in gossip sulle vicissitudini dell’attaccante spagnolo del Milan e della modella e fashion blogger veneta. Una risposta secca e diretta, accompagnata da una risatina.

Alice Campello smentisce Chi su Instagram: il post

“Ma non é vero…”. Così, con una faccina ilare, Alice Campello ha commentato il post diffuso da Chi che riportava un passaggio attribuito a Morata. “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non ci sarà alcun ripensamento, la relazione è finita”, le parole di Morata evidenziate dal settimanale. Parole a cui, evidentemente, l’ormai ex compagna del centravanti ha inteso replicare. Non è vero. Non è così. Le cose, evidentemente, stanno in un altro modo. Si può mai porre fine a una relazione così intensa e appassionata solo per la difficoltà ad accettare un cambio di abitazione?

Campello-Morata, c’è chi spera in un riavvicinamento

Il breve ma essenziale commento di Alice Campello, naturalmente, ha scatenato in brevissimo tempo una marea di reazioni da parte dei followers del settimanale. Qualcuno addirittura si chiede se non sia vero che siano in crisi, sperando in un clamoroso riavvicinamento. “Ci speriamo tutti in un ritorno, perché eravate una famiglia e coppia stupenda”, scrive Arianna. “Pareva strano che per un trasloco finisse una storia d’amore con 4 figli”, sottolinea invece Luigi. “Tranquilla nessuna donna potrà mai avallare questa versione“, rassicura Sonia. “Brava a smentire pubblicamente e nettamente”, approva infine Charles.

I dubbi sul futuro e l’infortunio rimediato da Morata

Al netto della smentita di Alice, rimangono in sottofondo i motivi che hanno indotto una coppia tanto unita, almeno nelle sue esternazioni pubbliche, a separarsi. E rimangono soprattutto aperti tutti gli interrogativi sul futuro. Che cosa faranno Morata e Campello adesso? Intanto l’attaccante, che pure ha segnato nel finale del match col Torino, è incappato in un brutto infortunio: lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Tornerà in campo soltanto dopo la sosta internazionale, saltando almeno le prossime due partite di campionato dei rossoneri. Lo stress per le disavventure in amore potrebbe aver giocato un ruolo importante, in negativo.