Milan, Morata corre veloce verso il rientro…anche sotto il diluvio: Alice Campello e la verità sul divorzio

Morata si allena anche sotto il diluvio per velocizzare il suo rientro in campo con il Milan di Fonseca dopo l'infortunio rimediato col Torino: intanto Alice Campello parla del divorzio da Alvaro

Nonostante il forte diluvio che si è abbattuto oggi giovedì 5 settembre su Milano e tutto il resto della Lombardia, Alvaro Morata si è presentato oggi a Milanello per un allenamento individuale per poter tornare il prima possibile a disposizioni del Milan e di Paulo Fonseca. Intanto Alice Campello ha parlato del divorzio dall’attaccante spagnolo.

Morata corre anche sotto il diluvio

Tramite un post sul suo profilo Instagram, Alvaro Morata ha mostrato tutta la sua voglia di ritornare in campo per aiutare il suo Milan dopo che contro il Torino aveva rimediato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Nel video da lui postato, si vede l’attaccante spagnolo, alle prese con un allenamento individuale, scattare a Milanello nonostante il forte diluvio che si è abbattuto su tutta la Lombardia.

Obiettivo rientrare per il Venezia

L’obiettivo di Morata e la speranza di Paulo Fonseca è quella di tornare a disposizione subito dopo la sosta per le nazionali in occasione della sfida al Venezia, in modo da mettere minuti nelle gambe in visti dei successivi big match contro Liverpool (Champions League) e Inter, partite dove il Milan è chiamato a fare risultato dopo il brutto avviso di campionato in cui ha ottenuto solamente due punti in tre uscite.

Alice Campello sul divorzio da Morata

Nel frattempo Alice Campello, che nei giorni scorsi era stata vista insieme a Morata a Madrid, ha parlato a Vanitatis della separazione da Alvaro, rivelando come non ci siano stati ripensamenti, ma anche del fatto che non abbiano alcuna fretta di divorziare: “Non c’è nulla sul tavolo, non ci siamo ancora messi d’accordo su nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità al momento, come ad esempio dove andrò a vivere con i miei figli. Abbiamo gli stessi avvocati e un ottimo rapporto, non ci saranno problemi”.