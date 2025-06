Morata, Alice Campello confessa tutto sulla sedia a rotelle e la scelta sul quinto figlio

La modella racconta la verità sull’intervento e sulla sua salute: “Operazione programmata, nulla di grave. Ma niente quinto figlio”

Operata a New York, ma non per urgenza: “Era tutto previsto”. Dopo essere stata vista in sedia a rotelle, Alice Campello, moglie dell’attaccante del Galatasaray Alvaro Morata, ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa le sia successo. In un’intervista a ‘Hola!’, l’imprenditrice italiana ha chiarito che l’operazione subita negli Stati Uniti non era dovuta a un’emergenza, come inizialmente ipotizzato da alcuni media. Le parole dei medici e le novità sul possibile quinto figlio.

La maternità complicata e il ricovero in terapia intensiva

Alice Campello, 30 anni, è madre di quattro figli (i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la più piccola: Bella) tutti nati con parto cesareo. L’ultima gravidanza, però, è stata particolarmente traumatica: dopo il parto, Alice è finita in terapia intensiva e ha rischiato la vita.

Ora, dopo l’intervento, rassicura tutti: “Ora mi sento molto bene e molto tranquilla. Mi sono ripresa. Si è trattato di un’operazione programmata, per un problema relativo alle gravidanze. Ho deciso di operarmi a New York e questo è tutto. Niente di grave, grazie a Dio.”

Morata e Campello, niente quinto figlio

Nonostante i medici le abbiano confermato la possibilità di avere un altro bambino, Alice ha deciso di fermarsi a quattro: “I medici mi hanno detto che posso essere ancora madre ma la verità è che non voglio mettere di nuovo i miei figli o mio marito in una situazione del genere. Potrebbe succedere di nuovo, e penso che con quattro figli ce la stiamo cavando molto bene.”

Un pensiero maturo e condiviso da Alice Campello che aggiunge: “Non ho abbastanza tempo per tutto, per il lavoro, per i bambini… Bisogna imparare ad accettare le cose e che il tempo è limitato, e devo dividerlo per cinque.”

Alice Campello, imprenditrice di successo

Alice non è solo “la moglie di un calciatore”. Negli ultimi anni ha costruito un vero e proprio ‘impero’ imprenditoriale, tanto che – secondo indiscrezioni – i suoi introiti supererebbero persino quelli del marito, attualmente attaccante nel campionato turco con il Galatasaray.

Crisi superata: “Io e Alvaro siamo più uniti che mai”

Dopo una separazione durata circa cinque mesi, Alice e Alvaro sono tornati insieme, più innamorati e compatti di prima. “Mi sento felice e molto fortunata. Ho attraversato il momento più difficile della mia vita ma anche quello che mi ha insegnato di più. Ne sono persino grata, perché mi ha insegnato tantissimo. Sono maturata e vedo la vita in maniera diversa.”

Estate in Spagna e vacanze per i Morata: le tappe del tour

Con la stagione calcistica conclusa, la famiglia Morata si prepara a trascorrere l’estate tra le varie residenze in Spagna. Prima tappa: Madrid. Poi Maiorca, e qualche giorno a Marbella in occasione di matrimoni di famiglia.