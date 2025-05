Morata, Alice Campello rivela cosa le dicevano i figli durante la separazione

L'influencer veneta, premiata con gli Award della rivista Elle, torna a parlare della sua famiglia e della felice riappacificazione col bomber

Oggi è tutto un fiorire di foto da innamorati, dichirazioni via social, selfie che sprizzano felicità ma nessuno ha dimenticato cosa era successo questa estate tra Alvaro Morata e Alice Campello. La coppia che sembrava impermeabile a ogni crisi s’era spezzata, con separazione resa pubblica via social e crisi congiunta. Alice torna a quei momenti intervistata dalla rivista Elle.

Il premio di Alice

L’influencer veneta è stata premiata con gli Award della prestigiosa rivista e ovviamente si è soffermata anche sul suo lavoro, sottolineando i motivi del successo del suo marchio di cosmetici ma ovviamente il piatto forte è stato il rapporto col bomber del Galatasaray.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Morata, che dopo un periodo buio tra infortuni e panchine si sta riguadagnando un posto importante al fianco di Osimhen nel club turco, è sempre stato vicino alla moglie nel suo lavoro: “Alvaro mi ha aiutato molto, soprattutto a credere in me stessa”.

La prova di Campello e Morata

Nell’agosto del 2024 la grande crisi col marito: “È stato un periodo difficile che mi ha messo alla prova. Quando affronti una cosa del genere, soffri molto, ma scopri anche un lato di te che non sapevi di avere. Mi sento molto orgogliosa di come ho gestito la situazione”.

Le paure dei figli

Tra i compiti più duri c’è stato quello di far accettare la separazione ai quattro figli: “Senza sapere veramente cosa stava succedendo, dicevano cose come: ‘Mamma, sei molto forte’, oppure ‘Tu e papà vi volete tanto bene’. Ho cercato di spiegare loro la situazione dicendo che anche loro a volte litigano, ma che si vogliono molto bene”.

Tutto però è alle spalle ora: “So chi sono e cosa ho con Alvaro. E questa è l’unica cosa che conta. Questa storia mi ha fatto maturare molto e mi ha fatto vedere la vita in modo diverso. Io do tutto quando qualcosa è davvero importante per me, come la mia famiglia”.