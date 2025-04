Galatasaray, rivincita Morata: entra e fa due gol. Le parole su Osimhen e la dedica ad Alice Campello

Morata punisce Arda Turan e riconquista Istanbul con una doppietta. Torna forte l'amore con la Campello e resta vivo il feeling in campo con Osimhen

Il Galatasaray travolge l’Eyüpspor e ritrova il bomber Alvaro Morata. Nella netta vittoria per 1-5, contro la squadra allenata da Arda Turnan, il protagonista assoluto della serata è stato il bomber spagnolo, autore di una doppietta e di un assist, tornato in campo dopo quattro partite in cui era rimasto out. Partito dalla panchina, l’attaccante ha cambiato volto alla partita fin dal suo ingresso in campo, risultando decisivo nel decretare il risultato finale.

L’ingresso in campo e l’impatto immediato

Il capitano della nazionale spagnola è entrato in campo al 67° minuto e si è subito reso protagonista. Prima ha costretto il portiere avversario a una parata con un tiro insidioso, poi ha fornito l’assist per il terzo gol del Galatasaray, realizzato da Osimhen ma non solo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La doppietta decisiva

Determinato a chiudere definitivamente i conti, Morata ha messo a segno due gol in appena due minuti, all’87’ e all’89’. Il primo è arrivato con una conclusione precisa all’interno dell’area di rigore, mentre il secondo è stato realizzato con un colpo di testa impeccabile. In soli 23 minuti di gioco, Morata ha conquistato l’ovazione dei tifosi con due reti e un assist.

Clicca qui per altre notizie su Morata

Festa con i tifosi e dichiarazioni su Osimhen

Al termine dell’incontro, l’attaccante ha guidato i festeggiamenti sotto la curva, intonando il tradizionale inno del Galatasaray insieme ai tifosi. Non mancano delle dichiarazioni sul compagno d’attacco Victor Osimhen: “Tutti dimostrano tanto affetto alla mia famiglia e a me. Osimhen è uno dei migliori al mondo e ha anche un grande carattere. Per me è un compagno di squadra fantastico. Spero di alzare la Coppa di Turchia e il campionato con lui a fine stagione.”

Ed infine, Alvaro Morata ha condiviso sui social tantissime foto che lo ritraggono con la famiglia, tra cui la compagna ritrovata Alice Campello ed ha lanciato anche un messaggio: “Le mie foto preferite di questo mese” dando quindi la palma d’oro a loro.