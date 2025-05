Morata, la foto di Alice Campello in carrozzella scatena la polemica

L'influencer furiosa per gli scatti circolati a sua insaputa dopo l'intervento a cui si è sottoposta a New York: ecco perché non era con Alvaro

Ha fatto rumore l’assenza di Alice Campello in occasione dei festeggiamenti per il titolo conquistato dal Galatasaray di Alvaro Morata, che ha avuto modo di alzare al cielo il trofeo della Super Lig dinanzi al proprio pubblico. Nonostante alcune indiscrezioni, poi diventate illazioni, non c’è aria di seconda separazione tra l’influencer italiana e il capitano della nazionale spagnola. A confermarlo è stata la stessa Campello sui suoi canali social ufficiali, dove ha spiegato il motivo per cui non era presente ad Istanbul in un giorno così importante per il marito.

Alice Campello saluta Morata: “Istanbul, mi sarebbe piaciuto essere lì”

Attraverso sul suo account Instagram ufficiale, Alice Campello si è innanzitutto congratulata con il suo Alvaro Morata, spiegando il perché della sua assenza a follower e addetti ai lavori: “In questo momento ad Istanbul stanno festeggiando un altro titolo di Álvaro e del Galatasaray e mi sarebbe piaciuto essere lì, – ha scritto l’imprenditrice originaria di Mestre – ma sono stata operata da poco (niente di grave) e non mi sento ancora bene come per essere lì. Vamos Galatasaray e vamos Alvaro Morata, molto orgogliosa di voi“, ha poi aggiunto, smentendo le voci relative ad una nuova possibile crisi matrimoniale.

“Mi hanno operato a New York”, le condizioni di Alice Campello

Ad alimentare la rabbia e l’amarezza di Alice Campello, però, sono state alcune foto che ritraggono l’influencer su una sedia a rotelle, poche ore dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta negli Stati Uniti. Scatti inviati da alcuni fan alla stampa italiana, che ha poi ritenuto opportuno non pubblicarli. Tramite i social, però, le foto sono ugualmente circolate senza troppi problemi, sino ad arrivare ad Alice.

“Mi hanno operato a New York e facevo fatica a camminare, – ha spiegato la Campello nelle sue Instagram Stories – quindi mi sono fatta portare a prendere aria con una sedia a rotelle. Sono rimasta sconcertata perché alcuni italiani e spagnoli che mi hanno riconosciuta mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero seduta in carrozzina e le hanno inviate a giornalisti (che poi mi hanno contattata e hanno capito che non era il caso di pubblicarle)”.

E poi, c’ha tenuto a chiarire due aspetti molto importanti, complice il momento attuale: “1. Se per caso mi avete vista, avete scattato quelle foto o le avete viste: non è nulla di grave. 2. Mi sembra tremendo che, senza sapere cosa avessi, una persona qualunque in vacanza mi abbia fatto delle foto o dei video in sedia a rotelle e li abbia mandati ai giornalisti. Grazie a Dio non è niente di grave, ma se lo fosse stato e fossero state pubblicate, avrebbero causato un grande problema a me, alla mia famiglia e ai miei figli. Ci sono momenti e momenti, e bisogna rispettare di più le persone“, ha concluso.