Milan, Morata mette la parola fine al tormentone su Alice Campello: l'ultimo sfogo

Nuovi aggiornamenti sulla rottura tra il giocatore del Milan e l'influencer: a fare il punto della situazione è un giornalista confidente del bomber

Non c’è alcun ritorno di fiamma tra Alvaro Morata e Alice Campello. Al contrario, il giocatore del Milan sarebbe ormai infastidito dalle voci che continuano a circolare sulla presunta riconciliazione. A smentire ogni ipotesi di riavvicinamento è stato il giornalista, confidente del bomber ed esperto di gossip Javier de Hoyos, che ha chiarito la situazione: nonostante le foto dei due a Madrid avessero alimentato speculazioni, non ci sarebbe alcuna volontà da parte del calciatore e dell’influencer di tornare insieme.

Javier de Hoyos: “Alvaro è stufo di questo argomento”

Sui social, il giornalista ed esperto di gossip Javier de Hoyos ha rivelato nuovi dettagli sulla situazione tra Alvaro Morata e Alice Campello: “Morata mi ha confidato di essere stufo di questo argomento. Non ne può più di rispondere alle stesse domande e ha deciso di non farlo più”. De Hoyos ha poi chiarito lo stato attuale del rapporto tra il calciatore del Milan e l’influencer: “Morata mi ha spiegato che lui e Alice hanno raggiunto una riconciliazione, ma solo a livello familiare, per il bene dei loro figli. Morata mi ha anche detto che Alice è la donna della sua vita, che la ama profondamente e non intende cancellare il tatuaggio dedicato a lei, ma che non ci sarà un ritorno sentimentale”. Il giornalista ha concluso sottolineando che entrambi hanno compreso che, se non per il bene della famiglia, non torneranno insieme.

Alexia Rivas: “Morata vuole solo il bene dei figli”

Le dichiarazioni di Javier de Hoyos trovano conferma anche nelle parole della giornalista spagnola Alexia Rivas, che ha parlato della vicenda durante il programma televisivo Vamos a ver. Rivas, vicina all’entourage di Morata, ha ribadito che non ci sarebbe alcun riavvicinamento tra il calciatore e Alice Campello: “Vogliono garantire ai loro figli una vita il più normale possibile. Non desiderano che i bambini soffrano più di quanto già non stiano facendo. Alvaro è tornato in Spagna solo per accompagnare Alice a scuola con i bambini, dopodiché hanno preso strade separate. Il loro rapporto è definitivamente rotto, contrariamente a quanto si vocifera”. Rivas ha inoltre aggiunto: “Alice desidera una riconciliazione, ma Morata non è dello stesso avviso. Il suo unico interesse è il benessere dei figli”.

Morata e Campello, il motivo della rottura

Il 12 agosto scorso, Alice Campello e Alvaro Morata hanno ufficializzato la loro separazione attraverso alcune storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram. I motivi della rottura, sono emersi solo in seguito grazie alla giornalista Alexia Rivas, che ha fornito dettagli dietro le quinte. Rivas ha spiegato che la tensione tra i due è esplosa subito dopo la vittoria della Spagna agli Europei 2024, quando Morata desiderava celebrare il successo con l’intera famiglia, inclusi genitori, fratelli e cugini. Alice, però, si sarebbe opposta, insistendo affinché la festa fosse riservata esclusivamente a loro due, ai figli e a due amici stretti.

La giornalista ha spiegato: “Alvaro voleva che la sua famiglia fosse presente alla festa, ma Alice non era d’accordo. Sul campo, davanti a tutti, è scoppiata una discussione furiosa. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, poiché Alvaro non poteva più tollerare quello che considerava una mancanza di rispetto”.