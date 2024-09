Alice Campello si trasferisce a Milano con i figli: social si interrogano su Morata. "Ritorno di fiamma"

Rumors e annunci velati accompagnano l'ultimo capitolo di questa dolorosa quanto controversa separazione per via dell'affetto del pubblico verso una coppia seguita e celebre del calcio e dei social

Condivdere un trasferimento aereo con la dida “Nuovi inizi” ha incominciato a pordurre quella sequenza di effetti incontrollaati che si poteva preventivare, a un mese dall’annuncio della separazione da Alvaro Morata, neo attaccante del Milan e capitano della Spagna. Alice Campello ha documentato, su Instagram, il suo volo che da Madrid ha portato lei e i suoi 4 figli a Milano dove vive il padre dei bambini, nonché ex marito. Insomma, ma non dovevate vedervi più?

Il trasferimento di Alice Campello a Milano

In quel che Alice Campello, influecer e imprenditrice, annovera tra i nuovi inizi convivono le inevitabili incertezze in una delicata fase di separazione, di ricerca di equilibri dettati dalla gestione di una famiglia con quattro bambini, le attività di entrambi e gli incastri che impongono determinate evoluzioni di una relazione.

Nei giorni sucessivi all’annuncio, a fare rewind, Morata aveva rilasciato alcune dichiarazioni che avevano alimentato – addirittura suo malgrado – i sospetti di una possibile divergenza di opinione nel rientrare in Italia, a Milano. Un motivo ulteriore, non l’unico secondo quel che poi ha deciso di postare Alice, alle origini del loro addio.

L’annuncio su Morata

Ora, commenti chiusi a parte, Alice Campello ha messo in atto ciò che era stato paventato nelle risposte affidate al magazine spagnolo Vanitatis:

“Non c’è nulla sul tavolo, non abbiamo ancora concordato nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità in questo momento, come dove vivrò con i miei figli”, aveva spiegato.

Come altre imprenditrici, legate a calciatori e a brand e sponsor inteernazionali, avrà contemplato l’eventualità di organizzare agenda e impegni in modo differente e di prendere casa a Milano per permettere ai quattro figli di essere più vicini al padre. E già ieri, dopo il trionfo del Milan sul Lecce anche grazie alla rete di Morata, Alvaro ha celebrato correndo ad abbracciare i figli che stavano assistendo alla partita a San Siro.

I social impazziti: ritorno di fiamma

Sui social c’è già chi sta sostenendo la tesi del ritorno di fiamma, del riavvicinamento tra gli ex coniugi che hanno attraversato alti e bassi, in questa lunga storia d’amore incominciata quando entrambi erano giovanissimi: la depressione di Morata, l’emoraggia post parto di Alice, la diastasi dopo la nascita dei gemelli e l’intervento. Tante difficoltà che si sono sommate.

Che li hanno uniti e che hanno generato incomprensioni, divergenze e quel che non è stato reso pubblico. Ma che potrebbe non genrare ancora una fine definitiva.