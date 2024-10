Pagelle Bayer Leverkusen-Milan 1-0: Boniface inguaia Fonseca. Male Tomori, si salva Fofana, Morata non basta

Un gol dell'attaccante nigeriano costringe il Diavolo alla seconda sconfitta consecutiva in Champions League. In salita la strada per i rossoneri

Arriva un’altra sconfitta per il Milan europeo. Dopo il ko interno contro il Liverpool, i rossoneri cadono in casa del Bayer Leverkusen. A consegnare i tre punti ai campioni di Germania è un gol del centravanti Boniface che approfitta della dormita della retroguardia rossonera. La reazione del Diavolo c’è, la sfortuna pure nella traversa di Theo Hernandez e nel successivo errore sottoporta di Morata. Non cambia il risultato.

Le scelte di Alonso e Fonseca

Il Bayer Leverkusen è reduce dal prestigioso pareggio esterno contro il Bayern Monaco. Rispetto al campionato Xabi Alonso effettua solo due cambi: Aleix Garcia e Amine Adli sono le novità in un modulo che rimane inviariato (3-4-1-2). Nel Milan Fonseca sceglie Gabbia e non Pavlovic dal primo minuto mentre è accantonata la soluzione della doppia punta con Morata – non in perfette condizioni – che va in panchina. Dentro Loftus-Cheek alle spalle di Abraham.

Boniface segna ma l’offside salva il Milan

Il Bayer parte meglio collezionando 4 angoli e segnando anche un gol con Boniface. Ad annullarlo ci pensa il Var causa posizione irregolare di Frimpong dal quale era partito il cross. Il Milan prova a rispondere per lo più in contropiede sfruttando le ripartenze di Pulisic o Leao. Ma è chiaro che probabilmente era lecito attendersi qualcosa in più dal team di Fonseca al netto del valore dell’avversario.

Il Diavolo prende gol e reagisce

I tedeschi nel secondo tempo continuano il lavoro cominciato nel primo. E stavolta il gol arriva davvero, ancora una volta da Boniface che è bravo a raccogliere una respinta corta di Maignan. Preso lo schiaffo il Milan inizia a giocare anche perché le aspirine concedono parecchi spazi. Theo Hernandez ha l’occasione più nitida ma prende la traversa. Nella stessa azione Morata di testa manda fuori.

Le pagelle del Milan

Maignan 6,5 Compie due parate di livello. Anche nell’azione del gol fa il suo.

Top e flop del Bayer Leverkusen