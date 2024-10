Nel Bayer Leverkusen confermato Boniface come terminale offensivo, dietro a lui agiranno Wirtz e Adli. Sulle ali ci sono Frimpong e Grimaldo, difesa a tre con Hincapie, Tah e Tapsobs. Nel Milan confermate le indiscrezioni della vigilia che vedono Morata partire dalla panchina, al centro dell'attacco ci sarà Abraham. Dietro a lui con Pulisic e Leao gioca Loftus Cheek. In difesa non si toccano Tomori e Gabbia, ancora panchina per Pavlovic.20:18

PREPARTITA

Bayer Leverkusen-Milan è una partita valevole per la seconda giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-25. Dopo il primo match il Milan è 0 punti a causa della brutta sconfitta interna contro il Liverpool e il Bayer è a 3 punti visto l’eccezionale 4-0 rifilato in trasferta al Feyenoord.

Arbitro di Bayer Leverkusen-Milan è l’elvetico Sandro Schärer, affiancato dagli assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni. Il quarto ufficiale sarà Lionel Tschudi, mentre al VAR ci sarà Fedayi San, con l’assistente olandese Pol van Boekel. La partita si gioca alla BayArena di Leverkusen con inizio alle ore 21.00.

La partita è molto delicata per il Milan che dopo il pessimo avvio deve fare risultato per togliersi dal fondo classifica. Ma l’impresa è tutt’altro che agevole perché vincere o far punti a Leverkusen non è facile per nessuno. I rossoneri sembrano essere decisamente più in palla rispetto alla gara d’esordio: le vittorie nel Derby e contro il Lecce hanno dato ottimismo all’ambiente e consolidato la panchina di Fonseca data già per traballante. Per la gara contro il Bayer il tecnico portoghese dovrebbe puntare per un modulo meno offensivo rispetto a quello che ha dato la vittoria contro l’Inter: Loftus dovrebbe irrobustire il centrocampo e Morata partire dalla panca. Tandem offensivo quindi Leao-Abraham. Il Bayer non è un avversario facile: dietro una difesa granitica capeggiata dal gigante Tah, in mezzo il fosforo di Xhaka e la velocità supersonica di Frimpong e in avanti l’estro di Wirtz abbinato alla potenza di Boniface.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Milan

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Milan in diretta TV e streaming

Bayer Leverkusen-Milan è trasmessa in esclusiva su Sky