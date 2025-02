Milan, anche da Bennacer veleno su Conceicao: "Ho scelto io di andar via"

Il centrocampista algerino, accolto da star al Marsiglia, spiega i motivi dell'addio ai rossoneri ed esalta la mentalità e il gioco di De Zerbi

Accolto all’aeroporto di Marsiglia da centinaia di tifosi desiderosi di autografi e fotografie, Bennacer è stato presentato oggi nel club francese. L’ex Milan indosserà la maglia con il numero 22. Lo stesso della nazionale algerina dove vanta 50 presenze e dove gioca al fianco di Amine Gouiri, arrivato venerdì scorso. Al Milan il 27enne centrocampista aveva giocato solo sei gare in stagione, colpa di un brutto infortunio ma non solo.

Il saluto freddo di Ibrahimovic

Nello spiegare la cessione di un elemento prezioso in un reparto ridotto all’osso Ibrahimovic ieri era stato chiaro: “È stato molto importante per il Milan, ha vinto due trofei, è stato sfortunato con gli infortuni che ha avuto e che lo hanno tenuto fuori un po’ di tempo. È lui che ha chiesto e cercato una nuova avventura. Io dico che se uno viene perché vuole qualcosa di nuovo o ha un’altra idea in testa, non deve essere qua. Se uno ha in mente qualcosa, è già fuori dalla squadra. Abbiamo cercato di trovare la migliore soluzione per lui e per noi“.

Il Marsiglia lo ha pagato a prezzo di saldi

Il Marsiglia verserà subito al Milan un milione di euro e ha un’opzione di acquisto fissata a 12 milioni, con ulteriori 3 milioni di bonus che scattano a determinate condizioni. In totale una cifra lontana dai 50 milioni della clausola di risoluzione presente nel contratto di Bennacer, la cui valutazione è certamente condizionata dai problemi fisici avuti negli ultimi anni.

Bennacer allo scoperto sul suo addio

In conferenza Bennacer ha confermato le parole di Ibra aggiungendo però qualche frecciatina a Conceicao: “I primi contatti ci sono stati in estate ma stavo tornando da un infortunio e Fonseca credeva in me. Se sono qui non è perché il Milan non mi voleva più, ma soprattutto perché questa è stata la mia volontà. Conosco la filosofia di De Zerbi, vuole avere il possesso della palla per vincere. Filosofia diversa rispetto al Milan, dove non si era focalizzati troppo sul possesso e il ruolo dei centrocampisti”.

L’elogio di De Zerbi

Parole che fanno pensare a dissidi fra Bennacer e Sergio Conceição con il quale non sembra esser mai scattato l’idillio tanto che i due, durante l’intervallo del derby, avrebbero avuto un acceso confronto. Non c’entrerebbe quindi la volontà di prepararsi al meglio per la Coppa d’Africa: “Conosciamo il legame tra questa città, l’Algeria e l’Africa ma la Coppa non c’entra nulla – ha aggiunto Bennacer -. De Zerbi mi piace da molto, avevo il desiderio di essere allenato da lui nella mia carriera. Sono contento che accadrà qui. Ci sono alcuni giocatori molto bravi a centrocampo e l’allenatore mi ha parlato di come vuole utilizzarmi. Vogliamo vincere il campionato, non sono qui per arrivare secondo”.

