Milan, Bennacer e il discorso da leader alla squadra ma i tifosi lo stroncano sul web

L'algerino è tornato titolare dopo lunga assenza, non è al top ma in campo e fuori si sta già rendendo utile: il retroscena sulle parole al gruppo

Si giocava Milan-Torino, era agosto del 2024 quando Bennacer era sceso in campo l’ultima volta da titolare. Ieri, 139 giorni e un intervento chirurgico dopo, il centrocampista algerino è tornato a giocare dal 1′ con la maglia rossonera nella semifinale di Supercoppa contro la Juventus. Una delle prime novità di Conceicao. Una prova non brillante, visto che la condizione è tutt’altro che ottimale ma il giocatore anche solo con la sua presenza è riuscito a dare una scossa, sia durante il match che a fine partita.

Con Leao e Theo deligittimati è Bennacer uno dei leader

Bennacer è arrivato a Milanello nel 2019 assieme a Theo e Leao, ed è ormai (anche considerando le vicissitudini dell’attaccante portoghese e del terzino francese) uno dei senatori di uno spogliatoio che ha un bisogno estremo di capibranco. Non ha giocato bene contro la Juve, sia chiaro. Troppo macchinoso ma i progressi comunque si vedono. E il suo apporto non si è limitato al campo.

Il discorso di Bennacer alla squadra

L’algerino a fine match ha tenuto un discorso motivazionale a tutta la squadra, racchiusa in cerchio in mezzo al campo. Bennacer ha detto queste parole: “Ragazzi, recuperiamo bene, abbiamo una finale ora. Contro la Juve abbiamo meritato, nel secondo tempo abbiamo cambiato la partita. Guardatevi, guardatevi. Tre giorni. Ragazzi, recuperiamo, facciamo le cose per bene. Una finale non conta come si gioca: una finale si vince”. Boato collettivo e via verso il derby.

Il post sui social di Bennacer

Dopo la doccia il centrocampista ha voluto condividere la sua gioia anche con i tifosi sui social: “La vittoria nasce dall’unità del gruppo. Manca un passo, non è finita…”. I supporters rossoneri però sono apparsi meno buonisti sul web, attaccandolo per la sua prova sotto tono: “La vittoria è nata appena ti ha tolto” e poi: “Ma stai zitto che fisicamente stai messo peggio del Dottor Bavaro” e anche: “La vittoria nasce dall’unità del gruppo? MA CHI SEI, Osho? Vattene via mediocre” e ancora: “Isma, per cortesia. Recupera la condizione ed evitiamo proclami che l’inter ci asfalta come ha sempre fatto”.

Le critiche dei tifosi

C’è chi osserva: “Benna però svegliati, così non puoi circolare”, oppure: “Grande Isma, da assistente al vice allenatore saresti perfetto” e ancora: “Meglio dentro lo spogliatoio che nel campo. Grazie lo stesso per averci provato” e infine: “Hai fatto pena in campo. Quando ti hanno sostituito la partita è svoltata. Spero tanto che Conceicao ti metta in tribuna”