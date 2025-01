Juventus-Milan, moviola: il voto di Cesari all’arbitro fa scalpore: il rigore e tutti gli episodi dubbi

La prova di Colombo nella semifinale di Supercoppa analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset, il fischietto comasco ha ammonito tre giocatori

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Juventus-Milan di Supercoppa, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dallo scorso gennaio il fischietto comasco non sta ripetendo per ora le belle prestazioni della scorsa stagione anche se ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia. Finora ha diretto 62 gare tra Coppa Italia, Serie B e Serie A e in stagione aveva già diretto i rossoneri contro il Napoli ma come se l’è cavata ieri sera?

I precedenti di Colombo con Juventus e Milan

Colombo aveva arbitrato il Milan tre volte in Serie A e nessuna in Coppa Italia dal 18 febbraio 2024 a oggi. Il bilancio recita zero vittorie, zero pareggi e ben tre sconfitte. L’ultimo precedente in assoluto risale a Milan-Napoli 0-2 del 29 ottobre scorso. Il 34enne fischietto, in precedenza, aveva diretto Milan-Inter 1-2 del 22 aprile e Monza-Milan 4-2 del 18 febbraio. IL primo incontro della Juve diretto da Colombo rimanda al 31 agosto 2022, quando i bianconeri superarono lo Spezia allo Stadium con il finale di 2-0. Gli altri cinque precedenti hanno poi conosciuto, oltre al ko con i neroverdi, l’altra sconfitta contro la Lazio (1-0) e il pareggio con la Roma (1-1): entrambi disputati all’Olimpico. Per ritrovare un esito vincente di una gara diretta dall’arbitro di Como, bisogna aspettare il 28 settembre di quest’anno, quando la formazione di Motta superò il Genoa per 3-0.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Dei Giudici. Quarto uomo Ayroldi, Var Paterna e Avar Marini, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: 45’+1 McKennie, 78’ Emerson Royal, 82’ Pulisic. Recupero: 1′ 1T, 5’ 2T.

Juve-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 21′ Mbangula serve Yildiz che sfugge via alle spalle di Theo Hernández e realizza il gol del vantaggio. Check velocissimo, ma il turco era partito in posizione regolare. Al 45’+1 il primo giallo è per McKennie per un fallo da dietro su Bennacer. Al 59′ Savona chiude su Theo Hernández, ma arriva lesto Pulisic che anticipa Locatelli e viene steso in area di rigore. Rigore per i rossoneri che trasforma lo stesso Pulisic. Al 76′ mini check su una possibile posizione irregolare di Musah sull’autorete di Gatti, ma è tutto ok e viene convalidato il raddoppio del Milan. Al ammonito 78’ Emerson Royal per fallo su Nico Gonzalez, all 82’ giallo per Pulisic che ferma la ripartenza di Yildiz. Dopo il recupero Juventus-Milan finisce 1-2.

La sentenza di Cesari

A far chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset su Canale 5 promuove l’arbitro a pieni voti: «Voto 9: deciso, freddo, autorevole, nel momento decisivo ha fatto vedere che c’era sul campo. Sul rigore Colombo è lì vicino, è stato sempre vicino all’azione. Su Savona indica subito il pallone, poi fischia giustamente il calcio di rigore. Anche le ammonizioni sono incontestabili. Ha in mano la situazione ed è sempre lucido».