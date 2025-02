Milan, Maignan nervoso: insulta il giornalista e abbandona l’intervista alla domanda sul rinnovo  

Il portiere, protagonista di una prestazione opaca, ha lasciato il post-gara di Dazn lasciandosi andare a un commento offensivo

Non è un momento particolarmente felice per Mike Maignan al Milan e il portiere francese appare nervoso, non solo in campo: dopo aver rischiato una nuova papera contro il Verona dopo quella commessa col Feyenoord, l’ex Lille ha abbandonato le interviste post-gara alla domanda sul rinnovo di contratto, insultando anche il giornalista di Dazn.

Milan-Verona, papera sfiorata da Maignan

Mike Maignan ha confermato contro il Verona di non vivere il suo momento migliore al Milan. Contro il Verona il portiere non ha incassato gol, ma ha rischiato una nuova papera dopo quella di Rotterdam, lasciandosi sfuggire un tiro centrale che per sua fortuna è però finito alto sulla traversa.

La conferma della scarsa serenità di Maignan è poi arrivato nel post-gara, quando il francese ha abbandonato l’intervista ai microfoni di Dazn, insultando anche il giornalista che gliel’aveva posta.

Milan, il commento post gara di Maignan

All’inizio dell’intervista Maignan parla della vittoria ottenuta contro il Verona (“Stasera era importante vincere per il campionato, volevamo risalire la classifica”), poi inizia ad innervosirsi quando gli viene chiesto dell’errore commesso a Rotterdam contro il Feyenoord. “Sono cose che capitano. L’importante è rimanere positivi e continuare a lavorare – la sua risposta – . Mi dà fastidio fare certi errori che fanno perdere la squadra, ma deve restare positivo e fiducioso”.

Milan, Maignan abbandona l’intervista

La situazione precipita poco dopo, quando un secondo giornalista di Dazn chiede a Maignan delle trattative per il rinnovo di contratto con il Milan, in scadenza nel 2026. Il portiere non fa neanche terminare la domanda, alla parola rinnovo toglie le cuffie e va via, non prima di lasciarsi andare ad un infastidito commento – anzi un vero insulto – verso il giornalista di Dazn: “Che domanda di m…”, sbotta. Un’uscita poco felice dopo la seconda vittoria consecutiva dei rossoneri in campionato.