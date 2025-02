Pagelle Milan-Verona 1-0: Gimenez, lampo tra gli sbadigli. Reijnders stavolta non lascia il segno

Terza vittoria nelle ultime tre partite in Serie A per i rossoneri, che si avvicinano alla zona Europa. Assist di Leao tra gli sbadigli a San Siro, tanti i rossoneri insufficienti

Gimenez al 75′: terza vittoria nelle ultime tre partite in campionato per il Milan, che ha riscattato il ko in Champions League contro il Feyenoord piegando non senza difficoltà il Verona a San Siro.

Un assist di Leao ha condannato gli scaligeri alla seconda sconfitta consecutiva: battuto Zanetti, esulta Conceicao, che si avvicina alla zona Europa nonostante una prestazione a tratti soporifera dei rossoneri.

Milan-Verona, la chiave della partita

Fino al gol di Gimenez, il Milan si è confermato un’incompiuta non riuscendo a imporre la propria maggior caratura tecnica. Troppo, troppo poco contro un avversario tutt’altro che irresistibile, bucherellato da tutti i top-club di Serie A. E, allora, la domanda sorge spontanea: basterà una campagna acquisti di livello per colmare il gap? Al tempo l’ardua sentenza.

Tutte le emozioni di Milan-Verona

Milan, le pagelle

Maignan 5,5: Reduce dalla frittatona europea contro il Feyenoord, fa trattenere il respiro ai tifosi del Milan in avvio di gara non trattenendo un tiro di Duda. Poi è ordinaria amministrazione.

Walker 6: Contiene senza affanni Bradaric imponendo la sua esperienza di gran lunga superiore a quella del dirimpettaio di turno (1′ st Jimenez 5,5: Conceicao lo manda in campo per avere più spinta. Parzialmente ripagato).

Contiene senza affanni Bradaric imponendo la sua esperienza di gran lunga superiore a quella del dirimpettaio di turno (1′ st Conceicao lo manda in campo per avere più spinta. Parzialmente ripagato). Thiaw 6: Sarr non è un fulmine di guerra. Lo doma senza difficoltà di sorta.

Sarr non è un fulmine di guerra. Lo doma senza difficoltà di sorta. Gabbia 6: Gli avanti del Verona, abbottonato, non gli creano particolari grattacapi. Fa la sua parte.

Gli avanti del Verona, abbottonato, non gli creano particolari grattacapi. Fa la sua parte. Theo Hernandez 5: Evanescente in fase di spinta. La scarsa verve offensiva, soprattutto nel primo tempo, è alimentata anche dalla sua mancanza di intraprendenza.

Evanescente in fase di spinta. La scarsa verve offensiva, soprattutto nel primo tempo, è alimentata anche dalla sua mancanza di intraprendenza. Musah 6: Apprezzabile per la sua intraprendenza, meno per la sua efficacia. Si becca un giallo per gioco scorretto su Kastanos. Resta, comunque, il più pericoloso del Milan.

Apprezzabile per la sua intraprendenza, meno per la sua efficacia. Si becca un giallo per gioco scorretto su Kastanos. Resta, comunque, il più pericoloso del Milan. Fofana 5,5: Dà equilibrio a un centrocampo piuttosto piatto. Senza infamia e senza lode (23′ st Pulisic 5.5: Non riesce a cambiare l’inerzia di una partita bloccata).

Dà equilibrio a un centrocampo piuttosto piatto. Senza infamia e senza lode (23′ st Non riesce a cambiare l’inerzia di una partita bloccata). Sottil 5: Al debutto da titolare rossonero si fa notare solo per un traversone fuori misura (1′ st Leao 6,5: Lampi sporadici, ne basta uno per decidere la partita. Assist al bacio per Gimenez).

Al debutto da titolare rossonero si fa notare solo per un traversone fuori misura (1′ st Lampi sporadici, ne basta uno per decidere la partita. Assist al bacio per Gimenez). Reijnders 5: Non si illumina e per il Milan non è un dettaglio.

Non si illumina e per il Milan non è un dettaglio. Joao Felix 5,5 : Un tiro-cross disinnescato da Montipò e poco più. Il talento è oggettivo, l’assenza di spunti degni di nota altrettanto (43′ st Terracciano sv ).

: Un tiro-cross disinnescato da Montipò e poco più. Il talento è oggettivo, l’assenza di spunti degni di nota altrettanto (43′ st ). Gimenez 6,5: Il Var gli annulla un gol. Prova a ispirare Musah. Non riesce a incidere almeno fino al momento in cui Leao gli pennella sulla testa un pallone d’oro. Primo centro a San Siro (37′ st Abraham sv).

Verona, top e flop

Montipò 6,5: Attento, reattivo, puntuale. Non può nulla sul gol di Gimenez.

Attento, reattivo, puntuale. Non può nulla sul gol di Gimenez. Kastanos 6: Qualità nella mediana dell’Hellas. Fosforo e geometrie.

Qualità nella mediana dell’Hellas. Fosforo e geometrie. Dawidowicz 6: Presidia con lucidità la corsia di competenza.

Presidia con lucidità la corsia di competenza. Suslov 5,5: Si accende a intermittenza.

Si accende a intermittenza. Sarr 5,5: Parte bene, si spegne con l’andare dei minuti.

Parte bene, si spegne con l’andare dei minuti. Bradaric 5,5: Non sfonda, con Walker a fare buona guardia, ma è apprezzabile la determinazione con cui prova a incidere.

Milan-Verona, la pagella dell’arbitro Fourenau

Milan-Verona è stata diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. A coadiuvarlo Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Quarto ufficiale Luca Massimi. Al VAR Francesco Meraviglia, assistito da Gianluca Aureliano. Spezzetta il gioco. Voto 5,5.

Serie A: la classifica completa