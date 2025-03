PSG, il ko con il Liverpool fa malissimo: Donnarumma nel mirino dei media francesi, Campos attacca Massa nel tunnel

Il Liverpool sbanca il Parco dei Principi dopo una gara dominata dal PSG. Donnarumma ancora protagonista in negativo in Champions: il confronto con l'ex Roma Allison è impietoso

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È di nuovo bufera su Gigio Donnarumma. Il portiere del PSG è finito sul banco degli imputati per la mezza papera sul tiro di Elliot grazie a cui il Liverpool ha sbancato il Parco dei Principi nell’andata degli ottavi di Champions League. Nel mirino, però, anche l’arbitro italiano Davide Massa, attaccato nel post partita da Luis Campos.

PSG, altra euro-notte da incubo per Donnarumma

Donnarumma conferma di avere un rapporto controverso con la Champions. Già, a una manciata di minuti dal 90esimo il portierone della Nazionale non è riuscito a intercettare un diagonale di Elliot tutt’altro che irresistibile, che tra l’altro coincideva anche con la prima conclusione nello specchio della porta del Liverpool.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A Luis Enrique non resta che masticare amaro al termine di una partita letteralmente dominata dal Paris Saint-Germain. E la stampa transalpina accusa Gigio per l’ennesima prova deludente. Particolarmente critico nei suoi confronti è stato l’ex calciatore campione del mondo Emmanuel Petit, che ha stroncato l’estremo difensore di Castellammare di Stabia: “Forse il suo problema è legato alla sua corpulenza: è troppo pesante e quindi non abbastanza agile”.

Il confronto impietoso con l’ex Roma Alisson

I voti dell’Equipe dicono tutto: 9 ad Alisson, 4 a Donnarumma. Se il portiere del PSG è stato bucato al primo tiro in porta, il brasiliano ex Roma ha parato l’impossibile. Almeno cinque gli interventi decisivi che hanno permesso al Liverpool di Arne Slot di restare in partita per poi affondare il colpo in zona Cesarini.

Praticamente una saracinesca abbassata, imperforabile, inviolabile. Chissà che la topica di Gigio non induca Luis Enrique a sovvertire nuovamente le gerarchie, come già successo nei mesi scorsi quando – senza fortuna – aveva preferito affidarsi al russo Safonov, perché ritenuto più bravo a giocare coi piedi.

Papera e spavento: la serataccia di Gigio

Quello col Liverpool è un ko che fa malissimo nel senso letterale della parola, per Donnarumma. Sì, perché il numero uno del Paris Saint-Germain ha rischiato di rivivere l’incubo del drammatico scontro con Singo che lo scorso dicembre gli era costato una brutta ferita sul volto, a causa di un impatto con Darwin Nunez nel corso del secondo tempo.

Per fortuna questa volta se l’è cavata con una botta al volto senza particolari conseguenze, qualche lamentela con la Massa e un pizzico di spavento.

Anche Massa sott’accusa: furia Campos

La sconfitta casalinga costringe il PSG a dover compiere l’impresa nella tana dei Reds. Resta il rammarico per le tante occasioni sprecate, ma anche per un presunto rigore non concesso al 25′ in seguito a un contatto tra Konaté e Barcola.

Nel post partita il consulente calcistico dei campioni di Francia Luis Campos ha verbalmente aggredito Massa nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Il dirigente ha puntato il dito contro il fischietto italiano urlando due volte: “È rosso o rigore in qualsiasi parte del mondo, è rosso o rigore in qualsiasi parte del mondo”.