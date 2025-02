Psg a valanga ma Donnarumma rischia super-papera: l'errore è sempre lo stesso

Nel corso di Brest-PSG di Champions, il numero uno della Nazionale italiana ha commesso un altro errore che avrebbe potuto compromettere la gara

Gianluigi Donnarumma ci ricasca, ancora una volta. Dal dribbling su Benzema in Real Madrid-PSG agli errori in Nazionale fino all’ultimo e più recente (sempre in Champions) nella gara d’andata di playoff vinta dai parigini, fuori casa per 3-0: il numero uno dei portieri italiani combina un’altra frittata ma – questa volta – viene salvato dalla dea bendata. Ma cosa è successo al 12′ della gara Brest-PSG?

Donnarumma, l’errore in Brest-PSG che ricorda il passato

Un rinvio azzardato che poteva costare caro. Durante la sfida tra Brest e Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ha rischiato di commettere un errore clamoroso al seguito di un rinvio impreciso. Al 12′, nel tentativo di liberare l’area di rigore, il portiere italiano ha rinviato il pallone colpendo però in pieno la testa dell’avversario Ajorque.

Per sua fortuna, la sfera è terminata oltre la linea di fondo, evitando conseguenze peggiori. Un episodio che, per un attimo, ha riportato alla mente errori simili del passato, sia in Ligue 1 che in Champions League o Nations League con la Nazionale italiana di Mancini.

Donnarumma e il problema della gestione del pallone con i piedi

La difficoltà di Donnarumma nel giocare il pallone con i piedi è un tema noto. Anche in questa occasione, tutto ha avuto inizio da un retropassaggio di Marquinhos: un’azione comune nei match moderni, volta a mantenere il possesso e spezzare il ritmo avversario. Il numero uno del PSG da subito non si è mostrato a suo agio sotto pressione.

Pochi minuti dopo lo scampato pericolo, il PSG è però riuscito a portarsi in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Vitinha, assegnato dopo una lunga revisione VAR. Un momento di sollievo per Donnarumma che ha potuto tirare un sospiro dopo aver rischiato una gaffe clamorosa.

Donnarumma e le papere del passato

Non è certo la prima volta che il numero uno del PSG si rende protagonista di errori simili. Il ricordo più eclatante risale alla sfida di Champions League contro il Real Madrid, quando una sua indecisione portò a un gol avversario. In quell’occasione, Donnarumma si giustificò parlando di una presunta carica subita da Benzema.

Un anno fa, contro il Monaco, un rinvio impreciso di Donnarumma permise agli avversari di trovare il pareggio, mentre nella gara col Le Havre si rese protagonista di un’uscita sconsiderata che gli costò un’espulsione per un fallo pericoloso. E come dimenticare l’errore fatale contro l’Atletico Madrid, costato l’eliminazione dalla Champions, o quelli commessi contro il Barcellona?

L’ennesimo episodio di insicurezza con il pallone tra i piedi continua ad evidenziare una fragilità che continua a ripresentarsi nel tempo. Nonostante il talento tra i pali, la gestione di Donnarumma del pallone, sotto pressione, rimane un punto debole evidente.